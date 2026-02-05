Fotbalistul de la FCSB refuză să se opereze: „S-a antrenat non-stop! Vrea să poată juca până în vară”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Joyskim Dawa (29 de ani) este pe pilot automat. Stoperul de la FCSB are din nou probleme medicale și necesită o intervenție chirurgicală. Camerunezul nu vrea să facă însă acest lucru și se antrenează ca un „nebun”.

„Cyborg” Joyskim Dawa. De ce nu vrea să se opereze fundașul de la FCSB

Accidentat grav la începutul lui 2025, Joyskim Dawa a lipsit aproximativ un an de pe gazon. , stoperul camerunez are nevoie de o nouă operație. Cu toate acestea, el refuză să ajungă din nou pe patul de spital.

„Apropos de FCSB, să vă dau o informați de ultimă oră. Mihai Stoica a fost aici, vineri, la FANATIK SUPERLIGA, și spunea că Dawa se va opera pentru o problemă la cartilaj. Nu e ceva ieșit din comun, dar are are probleme și va juca cu aceste dureri, dacă va juca.

Dawa nu mai vrea să se ducă să facă artroscopia, interveția respectivă, pentru că durează ceva și ar rata niște meciuri. Deci e foarte posibil ca Dawa să rămână fără operație cel puțin până se termină acest sezon. Și, în vară, când va fi perioada de pauză să facă respectiva intervenție chirurgicală, care să îl facă să se antreneze normal.

El s-a antrenat non-stop zilele acestea. Doar azi nu s-a antrenat, din ce informații am primit dinspre Berceni”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

În sezonul 2025-2026, Joyskim Dawa a evoluat în doar două meciuri pentru FCSB, ambele pierdute de roș-albaștrii. Înfrângerea de la Mioveni, scor 0-1, cu FC Argeș, și cea din Europa League, scor 1-4, cu Dinamo Zagreb.

Un alt fotbalist de la FCSB a fost operat

Joyskim Dawa nu este singurul fotbalist de la FCSB cu probleme medicale. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, .

„Cercel a suferit o intervenție chirurgicală. Absența sa va fi pe o perioadă de 4-6 săptămâni. Următorul care va suferi o intervenție chirurgicală este Dawa. Săptămâna viitoare va face o artroscopie. Trebuie să facă asta. Și el va lipsi cam la fel de mult. Nu e o recidivă. E altceva. E o problemă minoră. Poate juca și așa, dar e riscant. Se întâmplă. Asta e”, a declarat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.