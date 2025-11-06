Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Fotbalistul de la FCSB remarcat de Elias Charalambous după meciul cu Basel

Elias Charalambous a lăudat în mod special un jucător de la FCSB după înfrângerea de la Basel din Europa League
Mihai Alecu
06.11.2025 | 23:28
Fotbalistul de la FCSB remarcat de Elias Charalambous dupa meciul cu Basel
ULTIMA ORĂ
Declarațiile lui Elias Charalambous după meciul dintre FC Basel și FCSB
ADVERTISEMENT

Tehnicianul cipriot spune că meciul s-a decis după eliminarea lui Ștefan Târnovanu din prima parte, când acesta a văzut direct cartonașul roșu.

Ce a spus Elias Charalambous după ce FCSB a pierdut meciul cu Basel din Europa League

Charalambous se declară mulțumit de atitudinea pe care echipa sa a avut-o în meciul cu Basel.

„Nu știu dacă putem spune că am fi putut face mai mult. Jucând aici, cu Basel, în deplasare, știam de la început că nu va fi ușor. Vă imaginați cât de dificil a fost după cartonașul roșu, dar jucătorii au arătat caracter și am fost echipa care și-a creat 2-3 ocazii clare de a marca. Nu s-a văzut pe teren că am fi fost în inferioritate numerică. Am reușit să marcăm un gol, iar asta a pus presiune pe adversar. Din păcate, norocul a fost de partea lor… iar în astfel de meciuri ai nevoie și de noroc.

Dar băieții nu au renunțat, am avut chiar și șansa să egalăm. Poate că am fi putut obține mai mult astăzi, însă rămân cu satisfacția atitudinii și a caracterului arătat de ei pe durata celor 90 de minute. Acum trebuie să ne recuperăm și să ne mobilizăm. Se întâmplă astfel de lucruri (n.r. – despre eroarea lui Târnovanu), trebuie să iei decizii într-o fracțiune de secundă. A fost doar o decizie, nu putem să-l blamăm pe jucător, se întâmplă”, a declarat Charalambous.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Laude pentru Olaru din partea lui Charalambous

Antrenorul FCSB-ului a ținut să-l laude pe Darius Olaru, cel care a marcat golul campioanei României în confruntarea cu Basel.

ADVERTISEMENT
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1:
Digisport.ro
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"

„Toate aceste echipe au calitate, au nivelul de a juca în Europa League. Basel și Young Boys au stiluri similare, dar toate echipele cu care am jucat sunt la un nivel ridicat. A trebuit să ne adaptăm în 10 oameni. Olaru a fost nevoit să-și schimbe poziția, și-a arătat calitățile, poate e unul dintre golurile serii în Europa League.

Am discutat și noi pe gazon despre acele scene de la momentul de reculegere pentru Emeric Ienei, iar oamenii au respectat în totalitate momentul. Mulțumim tuturor românilor și elvețienilor care au păstrat momentul de reculegere. Mai avem jocuri, trebuie s-o luăm pas cu pas. Putem obține mai multe puncte și vom încerca să facem asta. Dar acum trebuie să ne concentrăm pe campionat”, a mai spus Charalambous.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru FCSB după partida de la Basel

FCSB mai are de jucat 4 meciuri în grupa principală de Europa League. Campioana României urmează să aibă tot meci în deplasare, cu Steaua Roșie Belgrad, după care va urma un meci pe teren propriu, cu Feyenoord. Ultimele două partide vor fi cu Dinamo Zagreb, în deplasare, și cu Fenerbahce, acasă, iar pentru a spera la calificare cei de la FCSB vor avea nevoie de minim 7 puncte din aceste confruntări.

În SuperLiga, pentru roș-albaștrii urmează să joace cu Hermannstadt, în deplasare, după care va fi un duel acasă, cu Petrolul Ploiești.

Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel – FCSB...
Fanatik
Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel – FCSB 3-1: „Puteam să facem un meci mare” / „E greu în 10”
Europa League, rezultate etapa 4. PAOK – Young Boys 3-0. Formația lui Răzvan...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 4. PAOK – Young Boys 3-0. Formația lui Răzvan Lucescu joacă în superioritate numerică din minutul 5. Alte 9 meciuri se joacă acum
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
Fanatik
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase...
adevarul.ro
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt”
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!