Fotbalistul de la FCSB remarcat de Elias Charalambous după meciul cu Basel

Tehnicianul cipriot spune că meciul s-a decis după eliminarea lui Ștefan Târnovanu din prima parte, când acesta a văzut direct cartonașul roșu.

Ce a spus Elias Charalambous după ce FCSB a pierdut meciul cu Basel din Europa League

Charalambous se declară mulțumit de atitudinea pe care echipa sa a avut-o în meciul cu Basel.

„Nu știu dacă putem spune că am fi putut face mai mult. Jucând aici, cu Basel, în deplasare, știam de la început că nu va fi ușor. Vă imaginați cât de dificil a fost după cartonașul roșu, dar jucătorii au arătat caracter și am fost echipa care și-a creat 2-3 ocazii clare de a marca. Nu s-a văzut pe teren că am fi fost în inferioritate numerică. Am reușit să marcăm un gol, iar asta a pus presiune pe adversar. Din păcate, norocul a fost de partea lor… iar în astfel de meciuri ai nevoie și de noroc.

Dar băieții nu au renunțat, am avut chiar și șansa să egalăm. Poate că am fi putut obține mai mult astăzi, însă rămân cu satisfacția atitudinii și a caracterului arătat de ei pe durata celor 90 de minute. Acum trebuie să ne recuperăm și să ne mobilizăm. Se întâmplă astfel de lucruri (n.r. – despre eroarea lui Târnovanu), trebuie să iei decizii într-o fracțiune de secundă. A fost doar o decizie, nu putem să-l blamăm pe jucător, se întâmplă”, a declarat Charalambous.

Laude pentru Olaru din partea lui Charalambous

Antrenorul FCSB-ului a ținut să-l laude pe Darius Olaru, cel care a marcat golul campioanei României în confruntarea cu Basel.

„Toate aceste echipe au calitate, au nivelul de a juca în Europa League. Basel și Young Boys au stiluri similare, dar toate echipele cu care am jucat sunt la un nivel ridicat. A trebuit să ne adaptăm în 10 oameni. Olaru a fost nevoit să-și schimbe poziția, și-a arătat calitățile, poate e unul dintre golurile serii în Europa League.

Am discutat și noi pe gazon despre acele scene de la momentul de reculegere pentru Emeric Ienei, iar oamenii au respectat în totalitate momentul. Mulțumim tuturor românilor și elvețienilor care au păstrat momentul de reculegere. Mai avem jocuri, trebuie s-o luăm pas cu pas. Putem obține mai multe puncte și vom încerca să facem asta. Dar acum trebuie să ne concentrăm pe campionat”, a mai spus Charalambous.

Ce urmează pentru FCSB după partida de la Basel

în grupa principală de . Campioana României urmează să aibă tot meci în deplasare, cu Steaua Roșie Belgrad, după care va urma un meci pe teren propriu, cu Feyenoord. Ultimele două partide vor fi cu Dinamo Zagreb, în deplasare, și cu Fenerbahce, acasă, iar pentru a spera la calificare cei de la FCSB vor avea nevoie de minim 7 puncte din aceste confruntări.

În SuperLiga, pentru roș-albaștrii urmează să joace cu Hermannstadt, în deplasare, după care va fi un duel acasă, cu Petrolul Ploiești.