Fotbalistul de la FCSB și-a confirmat plecarea: „În sfârșit, îi mulțumesc lui Dumnezeu!”

Baba Alhassan (26 de ani) se desparte de FCSB. Mijlocașului defensiv îi expiră contractul cu fosta campioană a României la finalul acestui sezon, iar înțelegerea sa nu va fi prelungită, după cum a anunțat chiar Mihai Stoica. La scurt timp după producerea acestui moment, fostul fotbalist de la Hermannstadt a confirmat această chestiune prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

Baba Alhassan și-a confirmat plecarea de la FCSB

Concret, el a repostat pe Instagram, la secțiunea InstaStory, o imagine prin care a fost anunțată plecarea sa de la FCSB. Așadar, prin această chestiune, practic jucătorul a confirmat această informație. De asemenea, anterior, Alhassan a mai făcut o astfel de postare pe rețelele de socializare. Mai exact, a transmis mesajul „În sfârșit, îi mulțumesc lui Dumnezeu!”, semn clar deci că este destul de bucuros de faptul că înțelegerea sa cu echipa roș-albastră a ajuns la final.

Ce a spus Mihai Stoica despre plecarea lui Baba Alhassan de la FCSB

a confirmat că înțelegerea lui Baba Alhassan nu va mai fi prelungită. Așadar, din această vară el nu va mai fi jucătorul celor de la FCSB. De asemenea, MM Stoica a informat cu această ocazie și că mijlocașul a plecat practic deja de la echipă, mai devreme deci decât ar fi trebuit în mod normal, din cauza unor probleme personale și astfel el nu va face parte din lotul pentru barajul de Conference League cu Dinamo de vineri seară.

„Crețu va juca, iar Miculescu nu va juca. Poate va fi pe bancă. Baba Alhassan nu mai este la FCSB și nu va mai fi deloc. Are o problemă, trebuie să fie alături de familie. Chiar nu avea cum să mai stea”, Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, el a anunțat și că s-a ajuns la un acord cu Mihai Popescu pentru prelungirea contractului, iar același lucru s-ar putea întâmpla în scurt timp și cu Siyabonga Ngezana:

„Mihai Popescu va semna mâine prelungirea pe 2 ani. Eu sunt chiar foarte mulțumit, pentru că ne-a impresionat pe toți cu revenirea asta extrem de rapidă. Noi credeam că nu va mai juca. Ne-a surprins pe toți. Probabil că va continua și Ngezana. Deocamdată nu se gândește nimeni la asta. La Popescu, fiind titular, era important să știm că va rămâne aici și nu se gândește, ca orice jucător la ultimul meci, la ce va urma. Are un motiv de stres în minus. Are contract bun, semnat pe încă 2 ani”.