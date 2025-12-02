Sport

Fotbalistul de la fosta echipă a lui Costel Gâlcă, arestat pentru viol!

Un fotbalist a fost arestat într-un dosar în care este acuzat de viol. Jucătorul este legitimat la o formație unde a antrenat Costel Gâlcă, actualul tehnician al Rapidului.
Traian Terzian
03.12.2025 | 00:00
Un fotbalist legitimat la fosta echipă a lui Costel Gâlcă, arestat pentru viol. Sursă foto: colaj Fanatik
Fotbalistul în cauză este mijlocașul Ibrahima Camara din Guinea, care evoluează pentru formația poloneză Radomiak Radom. În vârstă de 26 de ani, acesta a ajuns deja în arest sub acuzația de viol.

Un fotbalist acuzat de viol a fost arestat în Polonia

Ibrahima Camara a fost reținut timp de trei luni de o instanță sub acuzația de viol. Conform legilor poloneze, internaționalul din Guinea a fost plasat în arest preventiv începând de luni, 1 decembrie.

Potrivit tvpworld.com, Camara a fost reținut de poliție după ce o femeie în vârstă de 30 de ani, care spune că l-a cunoscut online pe fotbalist, a susținut că acesta a violat-o la domiciliul său din orașul Radom, pe 29 noiembrie.

Clubul Radomiak Radom a anunțat într-un comunicat postat pe rețelele de socializare că mijlocașul a fost suspendat în așteptarea procesului său. Gruparea poloneză a condamnat ferm orice fel de abuz, dar a refuzat să comenteze sau să răspundă speculațiilor până la audierea cazului.

Cine este Ibrahima Camara

Născut la Conakry, în capitala statului Guinea, Ibrahima Camara este un mijlocaș defensiv care s-a făcut remarcat încă din perioada junioratului și a ajuns la Sporting Braga pe când avea doar 18 ani.

A evoluat pentru echipele U19 și Braga B, dar nu a convins și în cele din urmă a fost cedat la Moreirense. În vara anului 2022, Boavista a plătit un milion de euro pentru transferul său. Din vara acestui an a ajuns la Radomiak Radom, în schimbul a 100.000 de euro.

Pentru formația poloneză a jucat 14 meciuri în actualul sezon și a oferit o pasă de gol într-un joc din Cupă. El are 8 selecții la naționala statului Guinea, pentru care a și reușit să marcheze o dată.

Radomiak Radom se află pe locul 5 în actuala ediție a campionatului, cu 25 de puncte, la 5 puncte în spatele liderului Gornik Zabrze. Formația poloneză a fost pregătită de Costel Gâlcă, actualul antrenor al Rapidului, în perioada 16 aprilie 2023 – 27 noiembrie 2023.

Alte cazuri de fotbaliști acuzați de viol

În ultima perioadă mai mulți jucători importanți din fotbalul mondial se confruntă cu acuzații de viol. Unul dintre ei este fundașul dreapta marocan al lui PSG, Achraf Hakimi, cercetat că ar fi abuzat o tânără de 24 de ani. Câștigătorul Champions League a negat în permanență acuzațiile, dar va trebui să-și probeze nevinovăția în fața instanței.

Mijlocașul ghanez Thomas Partey este acuzat că a violat două femei și că ar fi agresat sexual o a treia victimă. Jucătorul lui Villarreal a fost nevoit să-și pledeze cauza la tribunal, la doar 12 ore după ce a jucat împotriva lui Tottenham în Champions League.

