Fotbalistul de la națională care a fost convocat, dar a plecat în vacanță. Iubita lui a oferit imaginile momentului

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E printre fotbaliștii care au fost convocați la națională, dar a plecat în vacanță cu iubita sa. Tânăra le-a arătat celor care o urmăresc pe rețelele de socializare unde se află, dar și care sunt activitățile pe care le desfășoară.

Chemat la națională a plecat într-o deplasare cu iubita

Cole Palmer (24 ani) este unul dintre cei mai apreciați jucători profesioniști de fotbal. Starul lui Chelsea este , având o cotă de piață destul de mare în momentul de față. Aceasta se ridică la 100 de milioane de euro, mijlocașul ofensiv având toate motivele să fie mândru de felul în care evoluează cariera sa.

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Din păcate, în urmă cu aproape un an și a stat departe de teren. Acum, în plină desfășurare a Ligii Națiunilor a fost chemat la echipa națională a Angliei de către selecționerul Thomas Tuchel, dar nu a fost prezent la acțiunea Albionului. A acuzat probleme medicale, dar se pare că nu ar fi atât de grave.

Acest lucru reiese din faptul că a plecat într-o scurtă vacanță alături de partenera sa de viață. Influencerița Olivia Holder este cea care l-a dat de gol. Frumoasa blondină a distribuit pe social media mai multe imagini din locația în care se află. E vorba de un hotel de lux care se găsește pe un domeniu de 240 de acri.

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Concret, acesta se numește Coworth Park și se află la marginea parcului Windsor Great Park din Ascot, Berkshire. Proprietatea este administrată de Dorchester Collection, fiind una dintre cele mai spectaculoase. Aici Cole Palmer a fost filmat în timp ce se plimbă cu bicicleta împreună cu superba creatoare de conținut. În plus, i se observă umbra când îi face poze vedetei.

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Tânăra a ales să poartă o ținută specială cu această ocazie, imortalizând momentul pentru fanii săi. „Iubind peisajele de țară”, a scris blondina, pe contul personal de Instagram. În poze ea apare îmbrăcată cu un set în carouri de la brandul de lux Maje. În schimb, pentru încălțăminte a optat pentru mocasini de la Chanel.

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De când sunt un cuplu cei doi îndrăgostiți

Cole Palmer nu iese în evidență doar datorită carierei, ci și planului sentimental. O perioadă lungă a format un cuplu cu o tânără cu care avea o relație încă din adolescență. După separarea de Connie Grace a început să se întâlnească cu frumoasa blondină Olivia Holder. Relația lor a devenit publică la sfârșitul anului 2025.

Prima oară au fost fotografiați împreună la Winter Wonderland din Hyde Park, Londra. Fotbalistul a încercat la acea vreme să fie discret, dar fanii l-au recunoscut. Ulterior, influencerița a început să fie văzută frecvent la meciurile fotbalistului englez. Mai târziu, ei au apărut împreună în vacanțe, inclusiv în Dubai și în Republica Dominicană, conform .

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Tânăra care este cunoscută în mediul online pentru conținutul despre modă, beauty, fitness și călătorii l-ar cunoaște pe sportiv de mai multă vreme. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a povestit cum s-au întâlnit. Iubita lui Cole Palmer este asociată cu industria de beauty. Unele surse arată că lucrează împreună cu sora ei la o clinică de estetică în Bromley.