Fotbalistul de la U Craiova care a uimit Europa cu prestațiile din Conference League: „Artă defensivă”

Universitatea Craiova evoluează în premieră în grupele unei competiții europene. După meciurile cu Rakow (0-2) și Noah (1-1), un fotbalist al oltenilor a ieșit la rampă. Este vorba despre Tudor Băluță, care a fost elogiat de site-ul UEFA.

Tudor Băluță, elogiat după meciurile Universității Craiova din Conference League

Universitatea Craiova are doar un punct după primele două etape din Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut în Polonia, scor 0-2, la Rakow, după care a făcut 1-1, acasă, cu Rakow.

programat joi, 6 noiembrie, de la ora 22:00. Până la acel duel, forul continental a ținut să aprecieze prestațiile lui Tudor Băluță (26 de ani).

„Aceasta este arta defensivă a lui Tudor Băluță”, a scris UEFA pe social media. În clipul video este prezentată o intervenție excelentă a lui Băluță asupra lui . – vezi

Tudor Băluță ține de mic copil cu Universitatea Craiova

În vara lui 2025, Tudor Băluță și-a îndeplinit Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de polonezii de la Slask Wroclaw.

Tudor Băluță a semnat cu gruparea din Bănie un contract valabil până la 30 iunie 2027. Mijlocașul central a îmbrăcat tricoul alb-albastru de 20 de ori până acum, reușind să marcheze 1 gol și să ofere 2 pase decisive.

Să îmbrac tricoul Universității Craiova este un vis devenit realitate” – Tudor Băluță, după ce a semnat cu U Craiova