Fotbalistul de Liga Campionilor a explodat în SuperLiga României. Cine e Stanojev, giuvaierul U Cluj care s-a confruntat cu Mbappe și Real Madrid

Jug Stanojev a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Universitatea Cluj în victoria categorică cu Universitatea Craiova, scor 4-0.

Stanojev a jucat cu Real Madrid în Liga Campionilor

Este al doilea meci consecutiv în care Stanojev impresionează, după cel din Giulești, unde echipa sa a învins cu 2-1. Fotbalistul sârb a explodat de când a venit în România, dar evoluțiile lui nu sunt deloc întâmplătoare, ținând cont că în prima parte a sezonului a jucat la o formație de Liga Campionilor.

El a jucat la Kairat Almaty, campioana Kazahstanului, unde a ajuns în 2024. Stanojev a câștigat două titluri de campion în Kazahstan și o Supercupă și a contribuit la calificarea echipei lui în Liga Campionilor, după ce Kairat a eliminat Olimpija Ljubljana (3-1, la general), KUPS (3-2, la general), de Slovan Bratislava (5-4, la general, după penalty-uri) și de Celtic Glasgow (3-2, la general, după penalty-uri).

S-a format la juniorii lui Steaua Roșie Belgrad

Fotbalistul sârb a evoluat în cinci partide din faza grupei Champions League, împotriva celor de la Sporting Lisabona, Real Madrid, FC Copenhaga, Olympiacos și Club Brugge. U Cluj l-a convins să vină în România, la două zile după ce Stanoev a fost în lotul lui Kairat pentru partida cu Arsenal Londra.

Născut în 29 iulie 1999 la Novi Sad, Stanojev a făcut primii pași în fotbal în curtea celor de la Steaua Roșie Belgrad, dar nu a apucat să debuteze pentru echipa de seniori a „alb-roșilor”, fiind împrumutat, în stagiunea 2019-2020, la divizionara secundă din capitală, Granicar.

Au urmat trei sezoane în prima ligă autohtonă, la TSC Backa Topola, între 2020 și 2023. De acolo a trecut la Spartak Subotica, evoluțiile bune propulsându-l la Kairat Almaty. Suma transferului a fost 250.000 de euro.

E una dintre loviturile lui Răzvan Zamfir

La nivel de națională, Stanojev are șapte apariții în tricoul țării sale, în cadrul selecționatelor U17 (un meci, un gol), U18 (un meci) și U19 (cinci meciuri, un gol). Jucătorul de bandă a fost convocat și la reprezentativa U21, dar nu a bifat nicio partidă la această categorie de vârstă.

Fotbalistul sârb a debutat în SuperLiga României pe 3 februarie și a marcat la patru minute după ce l-a înlocuit pe Atanas Trică. În zece meciuri pentru șepcile roșii, el a marcat două goluri.

Stanjoev a devenit al 100-lea străin care joacă pentru ”U” pe prima scenă, și al optulea străin al Universității care a înscris la debut. Performanță reușită și de colegii săi Jovo Lukic (goluri în 4-1 vs Metaloglobus), Elio Capradossi (gol în 1-1 vs UTA) și Oucasse Mendy (gol în 2-0 vs Rapid).

Fotbalistul are o cotă de piață de 600.000 de euro și mai are contract cu U Cluj până în iunie 2027.