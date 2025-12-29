Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit 12 kilograme în timp record și credea că nu o să își mai revină vreodată

ADVERTISEMENT

Zoltan Peter a fost la un pas de moarte și a ajuns de nerecunoscut. Fostul component al naționalei de fotbal a Ungariei a crezut o bună perioadă de timp că nu o să își mai revină niciodată.

Cum a debutat boala pentru Zoltan Peter

Menționăm faptul că Zoltan Peter a bifat 28 de meciuri în naționala Ungariei. Ajuns acum la 67 de ani, acesta a început să se confrunte cu niște simptome neplăcute. Nu se gândea însă că lucrurile vor degenera.

La finele lunii august, fostul fotbalist se confrunta cu dureri de șold, locul protezat în urmă cu 25 de ani. Au urmat apoi niște investigații, după care Zoltan Peter a ajuns la spital, la boli infecțioase. La una dintre vertebre i-a fost descoperit un chist.

Mai mult de atât, ulterior s-a descoperit că acesta avea sângele infectat. Iar ce a urmat apoi a fost un adevărat calvar. Fostul fotbalist a dezvăluit că ”aproape a murit” și că nu mai conștientiza ce se întâmplă în jurul lui.

„Am fost în spital timp de șase săptămâni și nu-mi place să spun asta, dar aproape am murit. Am oscilat între viață și moarte, dar știu asta doar de la medici și cunoștințe.

Au fost momente când nu-mi aminteam cu adevărat ce se întâmpla în jurul meu. Dar mulți oameni au avut grijă de mine, motiv pentru care sunt aici acum”, a declarat emblema ZTE FC pentru portalul de știri Zala.

Fostul fotbalist a slăbit 12 kilograme

Boala l-a transformat complet. Astfel, fostul fotbalist povestește că a slăbit nu mai puțin de 12 kilograme. Nu se putea ridica din pat o bună perioadă de timp, dar și când a făcut-o, acesta a fost șocat.

Au trecut luni bune de atunci și în prezent, Zoltan Peter a reușit să acumuleze din nou 7 kilograme. Va mai dura însă până când sportivul o să revină la forma pe care o avea înainte de boală.

„Am slăbit 12 kilograme. Când am putut să mă ridic și să mă uit în oglindă, nu glumesc, era ca și cum aș fi văzut o poză făcută într-un lagăr de concentrare… Acum m-am îngrășat deja șapte kilograme, dar mai sunt multe de făcut”, a declarat Zoltán Péter, citat de .

Cât de dur a fost tratamentul pentru Zoltan Peter

Acesta a mai dezvăluit că urma să fie operat pentru a scăpa de chist. Medicii au decis însă să evite intervenția și să îl trateze doar cu antibiotice. Iar norocul fotbalistului a fost că acestea au funcționat.

Astfel, chistul a devenit foarte mic, iar ulterior a dispărut de tot. Chiar și așa, acesta nu va uita prea curând calvarul prin care a trecut. Nu se putea ține pe picioare, purta scutec, iar .

„Stăteam întins în scutec, pentru că nu puteam sta în picioare. Datorită tratamentelor pe care le-am primit pentru că am avut sângele infectat, starea mea a început să se îmbunătățească și, între timp, m-au dus la Pécs pentru a-mi extirpa chistul, dar în cele din urmă doctorii au decis să nu mai recurgă la intervenție.

Mi-au injectat multe antibiotice, așa că abcesul a devenit încetul cu încetul din ce în ce mai mic și, acum câteva zile, am primit o scrisoare în care mi se spunea că a dispărut și că rezultatele mele erau bune”, a mai spus fostul internațional maghiar pentru sursa citată.