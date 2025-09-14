Fotbalistul de zeci de milioane de euro al lui Liverpool a primit tratamentul „Gigi Becali”. A văzut cartonașul galben și a fost schimbat în minutul 38

Schimbările încă din prima repriză nu sunt o practică pe care o vedem doar în România. Ele apar chiar și în cele mai de top campionate, iar Arne Slot, antrenorul lui FC Liverpool, nu a mai avut răbdare cu noua achiziție a echipei până la pauză.

Milos Kerkez înlocuit înainte de pauză de Arne Slot! Care a fost motivul

Toată lumea știe care sunt politicile din interiorul clubului FCSB, iar patronul este cea mai înaltă instanță decizională. De multe ori, Gigi Becali nu a mai avut răbdare până la pauză și și-a „umilit” fotbaliștii scoțându-i din teren fără măcar ca aceștia să apuce să transpire.

Însă, aceste lucruri nu denotă neprofesionalism. Putem observa că aceste decizii sunt luate chiar și la echipele unde antrenorii au putere deplină. Cel mai recent exemplu este cel din UTA – FC Argeș, când

Arne Slot ne-a demonstrat în Burnley – Liverpool că nu e nevoie nici măcar de o diferență uriașă de scor pentru a acționa asupra unui jucător ce nu respectă tactica discutată înaintea meciului, ba chiar mai mult, nici măcar banii care au fost plătiți pentru respectivul sportiv nu sunt un impediment.

FC Liverpool a avut o campanie nebună de transferuri în această vară, iar Milos Kerkez a fost unul dintre fotbaliștii veniți în tabăra „cormoranilor” pentru o sumă de 47 de milioane de euro. În partida cu Burnley, fotbalistul maghiar a părut complet dezorientat, ba chiar a văzut și un cartonaș galben pentru o simulare. În minutul 38, Arne Slot a decis să-l scoată de pe teren. În momentul schimbării, tehnicianul olandez i-a explicat timp de secunde bune motivul pentru care a luat această decizie tactică, cu toate că scorul era doar 0-0.

Vlad Chiricheș a primit același tratament în ultimul meci de campionat al FCSB

În meciul campioanei României de la Cluj, împotriva lui CFR, Deși a încercat să pară „de piatră”, privirea din ochii lui Vlad Chiricheș trăda dezamăgirea unui fotbalist ce are zeci de meciuri în Premier League și Serie A, dar care a ajuns să fie considerat insuficient de bun pentru un meci cu CFR Cluj.

Deși a dorit să-i propună o funcție în club și să înceteze contractul de jucător, Gigi Becali a fost convins de stafful echipei să-l păstreze pe veteranul de 35 de ani pe lista de campionat, acolo unde poate ajuta echipa în anumite momente.