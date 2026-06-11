Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”

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Ionuț Panțîru (30 de ani) era văzut ca un jucător important pentru FCSB în urmă cu 6 ani. Gigi Becali îi lăuda dezinvoltura de pe teren cu fiecare ocazie, însă o accidentare groaznică aproape că i-a pus capăt carierei la doar 26 de ani. După ce a retrogradat cu CS Tunari în Liga a III-a, fundașul stânga a semnat cu o altă formație din Liga a II-a.

Ionuț Panțîru a semnat cu Gloria Bistrița

Ionuț Panțîru putea ajunge un jucător important pentru FCSB, însă ghinionul a făcut ca în prezent el abia să prindă minute la echipe de subsolul clasamentului din Liga a II-a. Accidentările grave și repetate au făcut ca el să mai prindă doar 17 meciuri în 4 ani la FCSB și în cele din urmă să fie lăsat să plece.

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Gigi Becali a respectat contractul și i-a plătit toți banii până la final, deși la un moment dat a răbufnit: „Văd că pe Panțîru îl țin și îi dau salariu degeaba de trei ani. L-am aruncat!?”, a spus Gigi Becali pentru în momentele în care fotbalistul suferea din cauza accidentărilor. După ce a părăsit-o pe FCSB, el a mers la Liga a II-a, unde a jucat pentru FC Voluntari și CS Tunari, iar acum a semnat cu Gloria Bistrița, echipă ce s-a salvat la limită de retrogradarea în Liga a III-a.

„Sunt foarte bucuros că am ales Gloria și le mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Sunt nerăbdător să încep acest nou capitol și să dau tot ce am mai bun pentru culorile clubului. Sper ca, împreună, prin muncă, ambiție și unitate, să obținem rezultate cât mai bune și să ne atingem obiectivele. Hai, Gloria!”, a declarat Ionuț Panțîru.

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Ionuț Panțîru, profund recunoscător pentru gestul lui Gigi Becali

Deși nu a fost de ajutor în ultimii patru ani petrecuți la FCSB, Ionuț Panțîru nu a fost forțat să plece, ba chiar atunci când și-a reziliat contractul fotbalistul recunoaște că Gigi Becali i-a propus să rămână până la final, chiar dacă nu va mai prinde minute. Dorința sa de a juca l-a făcut să rezilieze contractul cu jumătate de an înainte, însă i-a rămas profund recunoscător patronului de la FCSB.

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„Da, sunt conștient de asta, dar în aceeași măsură eu în vară mi-am dorit să plec undeva să joc, chiar și sub formă de împrumut și nu am fost lăsat. Au fost discuții cu mai multe echipe și cu Poli Iași în vară. Ei erau însă în dubii că pot să mai joc sau nu pentru că auziseră ei prin presă și oricum au zis că nu își permit să mă ia. Mi-a oferit toate condițiile să mă pot recupera. Au fost niște operații costisitoare, recuperarea de asemenea, tratamente etc. Și o să îi mulțumesc mereu. Deși mulți spun că este un lucru normal atât timp cât eu m-am accidentat pentru echipă. Eu consider că nu orice echipă mi-ar fi pus la dispoziție ce mi-a fost pus aici. Pentru asta sunt recunoscător.

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Și ca o mică paranteză, să zic așa, inclusiv acum când am vorbit cu dumnealui la telefon ultima dată mi-a specificat că nu mă dă afară, să stau până în vară acolo, chiar dacă nu o să mai joc, doar să mă antrenez cu echipa. Am decis să reziliem de comun acord fără pretenții financiare pentru că îmi doresc să joc și să îmi recapăt cea mai bună formă, am stat prea mult timp departe de ceea ce iubesc”, a declarat Ionuț Panțîru pentru FANATIK,