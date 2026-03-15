Fotbalistul din „Generaţia de Aur” care a sărbatorit Ziua Maghiarilor: „Viața mi-a oferit onoarea de a reprezenta România pe terenul de fotbal”

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este sărbătorită pe 15 martie. în mai multe oraşe din ţară, iar la cea din Târgu Secuiesc a participat şi preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok.

Tybor Selymes, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutideni

Tybor Selymes este fotbalistul din „Generaţia de Aur” care a transmis în mesaj dedicat tuturor cetăţenilor de etnie maghiară în care susţine că respectul dintre comunităţi construieşte viitorul:

„15 martie este o zi importantă pentru identitatea maghiarilor. O zi în care ne amintim de rădăcinile noastre, de limba, cultura și tradițiile care ne definesc. Eu am crescut ca maghiar în România, iar viața mi-a oferit onoarea de a reprezenta România pe terenul de fotbal.

Sportul m-a învățat că respectul dintre oameni și dintre comunități este cel care construiește viitorul. Cred că putem fi mândri de identitatea noastră și, în același timp, să privim înainte cu respect și înțelegere unii față de alții. La mulți ani tuturor maghiarilor, oriunde s-ar afla! Cu prietenie, Tibor Selymes”, este mesajul transmis de fostul fotbalist din Generaţia de Aur pe reţelele de socializare în ambele limbi.

Preşedintele Ungariei a sărbătorit în Târgu Secuiesc: „Un sentiment înălţător”

Preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, a vorbit despre „sentimentul înălţător” al celor care sărbătoresc această zi şi a transmis un mesaj de încredere între cei din comunitatea maghiară:

„15 martie sărbătoarea libertăţii şi unităţii maghiarilor este un semn în sufletele noastre. Ne învaţă să avem încredere în noi, să avem încredere în comunitatea noastră naţională. Avem nevoie de o stimă de sine sănătoasă şi avem nevoie de încrederea unul în celălalt care să ne conecteze.

Un sentiment înălţător în rândul sărbătoriţilor din piaţa principală din Târgu Secuiesc, pentru a comemora aniversarea revoluţiei noastre şi a lupta pentru libertate alături de compatrioţii noştri din Transilvania”, a transmis Sulyok, conform .

Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Maghiarilor: „Un prilej pentru a aprecia contribuţia maghiarilor din România”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, la rându-i, un mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, în care face referire la contribuţia maghiarilor din România la dezvoltarea naţiunii:

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetăţenilor noştri care celebrează apartenenţa la un spaţiu comun de istorie, limbă, tradiţii şi cultură.

Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuţia maghiarilor din România la dezvoltarea naţiunii noastre prin dialog interetnic şi intercultural, ca mod de existenţă paşnică şi de colaborare pentru a construi un viitor împreună.

În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunităţi pentru revenirea României la democraţie după anii comunismului şi, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene şi euroatlantice”, a transmis Nicuşor Dan.

Cine este Tybor Selymes, fotbalist în „Generaţia de Aur”

Tybor Selymes s-a născut în comuna Bălan, din Harghita. Între 1990 şi 1993 a jucat la Dinamo, iar apoi a făcut pasul în străinătate, unde a evoluat până la finalul carierei, în 2005, printre echipele sonore fiind Anderlecht Bruxelles sau Standard Liege.

În naţionala României a jucat între 1992 şi 1999. A fost titular în „Generaţia de Aur” care a ajuns până în sferturile de finală la Mondialul american, fiind în lot şi la ultimul turneu final mondial la care a participat naţionala noastră, în 1998.

În prezent, Tybor Selymeş este , care evoluează în liga secundă şi care a ratat calificarea în play-off-ul de promovare în SuperLiga.