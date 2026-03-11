Fotbalistul din “Generaţia de Aur” care poate prelua şefia FRF de la Răzvan Burleanu: “Arată a preşedinte! Îl duce capul”

ADVERTISEMENT

Ioan Becali a precizat, în direct la „Giovanni Show”, că Ilie Dumitrescu este perfect pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal, ocupat de Răzvan Burleanu din 2014.

Giovanni Becali știe cum Răzvan Burleanu poate avansa mai sus de președinte FRF după modelul Gianni Infantino

Alegerile pentru cele mai importante funcții din Federația Română de Fotbal se apropie. Numele noului președintele al forului românesc va fi aflat pe data de 18 martie,

Giovanni Becali a spus ferm convins că, până când Răzvan Burleanu nu va pleca de bună voie către o funcție mult mai înaltă din fotbal, nimeni nu îi va putea lua locul. Cât despre ascensiunea sa ulterioară, impresarul l-a dat exemplu chiar pe Giani Infantino, președintele FIFA.

„Pentru Burleanu aș vedea un contracandidat într-o singură ipostază. Dacă el va pleca într-un alt for superior, la FIFA sau UEFA. Tu ai văzut că ? Unde vorbește Trump este și el.

Infantino era un funcționăraș. Era un funcționar cu care puteam să beau și eu cafea cu el. Mă tutuiam cu el. Și acum, nu doar că comandă fotbalul, comandă și lumea. În Rusia, când s-a jucat Cupa Mondială, era acolo. Păcat de Maradona, care a stat în ipostaza aia când era sus acolo cu Putin. Infantino a dus Mondialul acolo, a stat lângă Putin. Acum mai trebuie să facă unul în China să stea și acolo”, a spus inițial Giovanni Becali.

Giovanni Becali crede că doar Ilie Dumitrescu îi poate lua locul lui Răzvan Burleanu la FRF

Ulterior, Giovanni Becali a rostit și numele singurului om din fotbalul românesc pe care îl vede totuși să preia funcția de președinte FRF în viitorul apropiat. Agentul l-a lăudat în direct pe Ilie Dumitrescu, despre care a spus că a fost dintotdeauna ager la minte.

„Lupescu, nu. Împotriva lui Burleanu nu are nimeni nicio șansă. Stă Burleanu cât vrea. Când va pleca el la un for superior, la FIFA să zicem, vicepreședinte, atunci, poate, să avem 2-3 candidați care se înscriu.”

Ilie Dumitrescu, da. L-aș vedea. Ilie, prin ce face acum, pregătește drumul echipei naționale, dar și pe al lui. Poate deveni președinte FRF. Nu știu dacă e visul lui, dar ar putea. Nu cred că visează la postul ăsta.

Singurul dintre toți fotbaliștii cu care mă vedeam și vorbeam, singurul care mă copia, era Ilie. Toți dormeau, Ilie, imediat, gata… Când era ceva, doar tușeam puțin și el înțelegea, se prindea”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.