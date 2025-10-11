Fotbalistul din Generația de Aur pe care Bogdan Stelea îl consideră „cel mai complet”. I-a bătut pe Hagi și Ilie Dumitrescu

Invitat în podcastul moderat de Costin Ștucan, Bogdan Stelea a dezvăluit care este pe care îl consideră ”cel mai complet”. Fostul portar al naționalei României, în vârstă de 57 de ani, susține că i-a bătut pe Gică Hagi și Ilie Dumitrescu.

Care e fotbalistul din Generația de Aur pe care Bogdan Stelea îl vede ”cel mai complet”

Bogdan Stelea este un fost fotbalist român cu o carieră de aproape două decenii. De-a lungul timpului a jucat pentru echipa națională de fotbal a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1990, 1994 și 1998.

E un nume cu rezonanță în lumea sportului. Vorbește extraordinar de frumos despre colegii săi, demonstrând că nu are niciun fel de invidie. Recent, a spus pe cine clasează drept ”cel mai complet jucător” pe care l-a întâlnit până acum.

Concret, este vorba de un fotbalist celebru, actualmente antrenor. Acesta este Ioan Ovidiu Sabău. Cei doi au aceeași vârstă și aceeași pasiune, însă puțini își mai amintesc că au împărțit vestiarul de la Dinamo și de la echipa națională.

„Sabău… Sabău e complet! Așa ceva mi-a fost dat rar să văd. Și am jucat cu mulți. În primul rând: o forță a naturii. Era incredibil. Plecări, opriri, dribling, se apăra incredibil, ajungea în atac, centrări, orice!

Din ce am văzut eu ca jucător, mi se pare cel mai complet. Și am văzut mulți. Ca echilibru între ce știa să facă cu mingea, fizic și tactic… Eu așa ceva nu am văzut”, a declarat Bogdan Stelea, în cadrul podcastului iAM Ștucan, relatează .

Ce probleme a avut Ioan Ovidiu Sabău

„Poate dacă ar fi jucat în perioada asta nu ar fi avut problemele respective (n.r. musculare) pentru că ar fi făcut niște teste. Dar nu era singurul care a avut astfel de probleme în acea perioadă”, a completat Bogdan Stelea.

În prezent, Ioan Ovidiu Sabău este unul dintre antrenorii în vogă din România. e singurul român care a ajuns pe coperta FIFA. În altă ordine de idei, sportivul a suferit o serie de accidentări care l-au făcut să rateze două turnee finale.

Unul dintre incidentele nefericite a avut loc când a suferit o ruptură musculară. Această situație l-a făcut să nu poată participa la cea mai mare performanță a echipei naționale, și anume sferturile de finală la World Cup ’94.

La Euro ’96 n-a avut de asemenea, noroc. Privind în urma sa, cel ridicat în slăvi de Bogdan Stelea susține că aceste probleme medicale nu au avut nicio legătură cu faptul că nu ar fi vrut să ia tratamente din cauza convingerilor religioase.

Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău se accidenta des

„Am făcut un consult la un medic din Germania în 2010. În urma acestuia mi s-a spus că factorul emoțional este mult mai mare decât ar trebui să fie. Din această cauză se formează o aciditate exagerată la nivel muscular.

Doctorul chiar m-a întrebat dacă nu am avut probleme musculare. I-am spus că am fost sportiv de performanță și chiar am avut. Așa era caracterul meu. Voiam să dau tot ce puteam”, a explicat Ioan Ovidiu Sabău, conform .