Fotbalistul din La Liga, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală! Cum a reacționat acesta

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Fotbalistul celor de la Sevilla, Rafa Mir (28 de ani), împrumutat în sezonul recent încheiat la Elche, a fost condamnat în primă instanță de Tribunalul Provincial din Valencia la opt ani și jumătate de închisoare. Atacantul va trebui să plătească despăgubiri în valoare de 64.000 de euro victimei, iar tribunalul a impus și un ordin de protecție valabil pentru 13 ani, fotbalistul neavând dreptul de a se apropia la mai puțin de 500 de metri de victimă.

Fotbalistul din La Liga, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală

Sentința vine după procesul care a avut loc pe 28 mai la Tribunalul Provincial din Valencia, procuratura solicitând inițial o pedeapsă de zece ani și jumătate de închisoare. Până la urmă, fotbalistul a fost condamnat în primă instanță la opt ani și jumătate, șapte ani pentru agresiune sexuală violentă și 18 luni pentru agresiune. De asemenea, Rafa Mir ar urma să îi plătească victimei despăgubiri de 64.000 de euro, 14.000 pentru rănile suferite și 50.000 pentru suferința emoțională.

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Un alt fotbalist, Pablo Jara, care s-a aflat alături de Mir în seara de 1 septembrie 2024, când s-a produs incidentul, a primit o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare. Acesta va fi nevoit să plătească despăgubiri în valoare de 6.280 de euro pentru o infracțiune de agresiune sexuală, o alta împotriva integrității morale și o infracțiune minoră de vătămare corporală.

Ce a afirmat victima lui Rafa Mir în timpul procesului

Victima lui Mir a dezvăluit în cadrul procesului că i-a cunoscut pe cei doi fotbaliști într-un club de noapte din Valencia, după care a mers alături de o prietenă la vila atacantului. Aceasta a declarat că Mir a agresat-o mai întâi în piscină, înainte de a o încuia în baie. „M-a dus în baie și a încuiat ușa. A început să-mi facă același lucru pe care îl făcuse la piscină. Atunci am început să plâng și să-i spun să se oprească, pentru că vreau să plec. Nu s-a oprit”, a afirmat victima, conform .

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Apoi, Mir și Jara le-ar fi dat afară pe femei din casă. Prietena victimei lui Mir a spus că Jara a țipat la ele să plece. „M-a împins, am căzut la pământ, apoi m-am ridicat și m-a lovit cu pumnul, a deschis ușa și mi-a luat prosopul”, a declarat aceasta instanței. Fotbaliștii ar fi aruncat apoi lucrurile victimelor peste gard. Mir a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu ambele tinere, dar a susținut că a existat consimțământ.

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Cum a reacționat Rafa Mir după ce a fost condamnat la opt ani și jumătate de închisoare

Condamnarea nu este definitivă, iar Rafa Mir a anunțat pe rețelele sociale că va face apel. „Nu sunt de acord cu sentința și vom face apel în zilele următoare. Continui să am încredere în justiție”, a transmis fotbalistul de 28 de ani. Mir aparține de . Atacantul mai are contract până în vara anului viitor cu formația andaluză și urma să revină la echipă în această vară după împrumutul la Elche.

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Pe parcursul carierei, Rafa Mir a mai evoluat la Valencia, Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest și Huesca. „Vârful” a reprezentat Spania la nivel U21 și U23, iar în 2021 era cumpărat de Sevilla de la Wolverhampton pentru 16 milioane de euro după ce avusese un sezon bun în tricoul celor de la Huesca în La Liga. .