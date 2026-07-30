Fotbalistul din naționala României, evoluție impresionantă contra atacantului de care se teme Gică Hagi

ADVERTISEMENT

Lisav Eissat (21 ani) a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei sale, Bristol City, care a surclasat Newcastle United, într-un meci amical. S-a terminat 4-1 pentru formația israelianului, care joacă pentru România, contra echipei care va evolua în Liga Campionilor.

Eissat l-a anihilat pe Anthony Elanga

La a treia apariție pentru Bristol, Eissat a avut o evoluție consistentă contra unui atacant care îi provoacă frisoane lui Gică Hagi. Lisav, folosit titular în centrul apărării, l-a anihilat pe Anthony

ADVERTISEMENT

Atacantul lui Newcastle United, în vârstă de 24 de ani, a fost al doilea cel mai rapid om de la Cupa Mondială, unde a alergat cu 37,16 kilometri la oră. A doua cea mai mare viteză atinsă de un fotbalist, după cea a lui Mbappe, care a reușit un sprint de 37,61 kilometri la oră.

Anthony Elanga este unul dintre suedezii de import. S-a născut la Malmo, din părinți camerunezi, dar s-a mutat în Anglia, la 12 ani. Tatăl său a jucat pentru naționala Camerunului, la Cupa Mondială din 1998, iar mama sa a fost de asemenea jucătoare de națională.

ADVERTISEMENT

România întâlnește Suedia pe 25 septembrie

Elanga putea juca pentru oricare dintre cele trei naționale – Camerun, Anglia, Suedia – dar a ales-o pe cea din urmă, deși la seniori, el a jucat numai în Anglia, pentru Manchester United, Nottingham Forrest și Newcastle United.

ADVERTISEMENT

El are 34 de selecții și 8 goluri la naționala Suediei, marcând de două ori la Cupa Mondială – un gol contra Olandei și unul contra Japoniei. Elanga a înscris mai mult decât Isak sau Gyokeres, care au terminat Cupa Mondială cu doar câte un gol marcat.

ADVERTISEMENT

Suedia, primul adversar al României în Liga Națiunilor, nu a impresionat la Cupa Mondială, deși a avut un atac de peste 180 de milioane de euro – Elanga (32 milioane de euro) – Isak (85 milioane de euro) – Gyokeres (65 milioane euro). Nordicii au fost eliminați în 16-imi, unde au pierdut cu 3-0 în fața Franței.

Gică Hagi se bazează pe fotbalistul lui Bristol City

care a semnat un contract pe patru ani cu formația din liga secundă engleză. ”Aștept cu nerăbdare să încep. Am urmărit Championship și Premier League și îmi place intensitatea și stilul de joc, care este și stilul meu. Sunt un fundaș agresiv, rapid și pregătit să se implice. Sunt gata să dau totul pentru club!”, a declarat internaționalul român după ce a semnat contractul.

ADVERTISEMENT

Adus la prima reprezentativă de Mircea Lucescu, Eissav a debutat în naționala României în octombrie 2025 şi a adunat până acum patru selecții, fiind convocat și de Gică Hagi la meciurile cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1). El a jucat câte o repriză în ambele meciuri.

Lisav şi-a început cariera la Maccabi Haifa şi jucat numai acolo, cu excepția sezonului 2024-2025, în care a fost împrumutat la Hapoel Hadera. La un moment dat, el a fost curtat insistent de Dinamo, dar transferul nu s-a materializat.

Liga a doua engleză începe la 15 august, când Bristol City va juca acasă, cu Millwall.

Programul României în Liga Națiunilor

· Suedia – România, 25 septembrie (21:45)

· România – Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)

· Polonia – România, 2 octombrie (21:45)

· România – Suedia, 5 octombrie (21:45)

· România – Polonia, 14 noiembrie (21:45)

· Bosnia și Herțegovina – România, 17 noiembrie (21:45)