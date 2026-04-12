Fotbalistul din România ajuns milionar încă pe când evolua în prima ligă dezvăluie domeniul unde nu ar investi niciodată: ”Nu mai îmi trebuie”

Fotbalistul din prima ligă din România, ajuns milionar în euro încă dinainte de a pune ghetele în cui, dezvăluie domeniul unde nu ar investi niciodată. Poziția sa este una surprinzătoare din acest punct de vedere. Acesta a explicat, într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, de ce nu ar băga bani într-o anumită afacere.

Care e domeniul unde George Țucudean, fotbalistul milionar, nu ar băga bani: ”Mă doare capul. Nu mai îmi trebuie”

George Țucudean, 34 de ani, a jucat în cariera sa, întinsă pe durata a 12 ani, la echipe de tradiție, precum, Dinamo, FCSB sau CFR Cluj. Atacantul s-a retras din fenomen în urmă cu 5 ani, la o vârstă la care majoritatea sportivilor ating apogeul. Este cunoscut faptul că tânărul avea încă din acel moment o avere de zeci de milioane de euro.

După ce și-a agățat ghetele în cui, . Acesta a investit sume importante, de ordinul milioanelor de euro, într-un hotel de 5 stele dotat cu spa și sală de fitness. Țucudean mai deține și o cramă în Arad, orașul său natal.

Într-un interviu acordat în 2025, în care a vorbit despre planurile sale în zona business, fostul atacant a dezvăluit care e domeniul unde nu ar băga niciodată bani. Poate părea surprinzător, însă Țucudean afirmă că niciodată, după retragerea prematură din urmă cu 5 ani, nu s-a gândit să revină în vreun fel în fotbal.

”Nu m-a bătut deloc gândul să revin în fotbal! Mă doare capul când mă gândesc câte am și… Doar fotbal nu-mi mai trebuie! Îmi ajunge ce am. Să mă extind în afaceri? Momentan, nu. Rămânem cu ce avem, deși avem în plan să investim în imobiliare. Avem un teren pe care facem un proiect, vedem ce va fi”, declara George Ţucudean pentru , în mai 2025.

Cum este viața din prezent a lui George Țucudean

și al campionatului României, a vorbit în dese rânduri despre problemele de sănătate pe care le-a avut. Acesta a admis că a avut unele probleme la inimă. Mereu a dat asigurări că nu este nimic grav. Cu toate acestea, în 2019 a decis să pună punct carierei de fotbalist.

În prezent, ”Țucu-gol” stă foarte departe de fotbal. Se dedică total familiei și business-urilor numeroase. Nu este deloc simplu, deși are de toate. El recunoaște, pentru sursa citată, că viața sa este mai complicată și mai stresantă decât pe vremea în care era fotbalist. ”Atunci 3-4 ore erai cu antrenamente, cu tot, tot, în rest erai liber.

Avem 1.300-1.400 de angajați, în total. Cu bune, cu rele, merg, sunt perioade și perioade. Mobila e un moft. Când e omul acasă și vede cu câți bani mai rămâne, se gândește de două ori: Să-mi mai iau un telefon, un televizor sau o mobilă? Las’ că mai repar prin casă, văd eu. Lumea e concentrată să-și plătească facturile la bănci, să mai meargă într-o vacanță, familiile au copii… Ne adaptăm, altfel nu se poate”, mai adaugă Țucudean.

Ce avere are George Țucudean

George Țucudean, deși retras pe când avea doar 29 de ani, are în palmares trofee majore cu Dinamo, FCSB și CFR Cluj. Tânărul are o avere estimată la aproximativ 35 de milioane de euro. Trebuie notat faptul că majoritatea acestor banii nu vin din fotbal. Fostul golgheter se bucură de un portofoliu bogat al familiei sale, care constă în mai multe proprietăți. În prezent, Țucudean administrează o podgorie de peste 80 de hectare și o cramă premium.

Deși nu a investit în fotbal, Țucudean nu și-a uitat prietenii. În 2025, unul dintre prietenii apropiați ai fostului atacant, Cristi Bobar, președinte la CSM Reșița, dezvăluia că fostul golgheter din prima ligă va deveni sponsorul formației pregătite la acea vreme de Flavius Stoican, prin crama sa.

”Mulțumesc prieten drag! George Țucudean, fost jucător emblematic al țării noastre, care nu demult și-a încheiat cariera de jucător profesionist în detrimentul familiei, a ales din acest moment să fie alături de CSM Reșița.

Un caracter deosebit și cu o educație aleasă, a pus tot timpul munca pe primul loc, deși nu a avut lipsuri încă din tinerețe. Totodată acesta nu își uită și nu și-a uitat niciodată prietenii!”, a fost mesajul transmis la acea vreme de Cristi Bobar, pe contul personal de Facebook.