Fotbalistul din SuperLiga dat dispărut și-a făcut apariția pentru a-și vărsa nemulțumirile: „Mi-a zis că-mi va compromite numele! Că-mi va face viața grea”

Kablan Davy N’Goma este fotbalistul din SuperLiga care a fost dat dispărut de FC Hermannstadt. francez nu sunt în relații foarte bune, iar despărțirea pare să fie iminentă.

Fotbalistul din SuperLiga dat dispărut a ieșit la lumină și s-a arătat nemulțumit

a fost găsit între timp și a discutat despre nemulțumirile pe care le are față de FC Hermannstadt. Kablan Davy N’Goma susține că tensiunile dintre cele două părți au pornit din cauza clubului, care nu și-a făcut datoria față de jucător.

Extrema din Franța a explicat în cadrul unui interviu pentru că acum se află la un tratament în țara natală, iar salariile sale nu au fost plătite. Pe lângă aceste lucruri, N’Goma susține că are o dispută cu directorul sportiv Radu Neguț care l-a amenințat că îi va afecta imaginea.

Totodată, fotbalistul francez a mai vorbit și despre probleme de la club, dar și despre relația pe care o are cu antrenorul Marius Măldărășanu.

“Nu am dispărut nicăieri. Exact, voi m-ați găsit imediat. Sigur! Singura mea problemă e cauzată de faptul că am cerut să-mi fie plătite salariile.

Am cerut explicații în legătură cu faptul că nu eram folosit, apoi am avut o inflamație la picior. Au refuzat orice discuție cu mine. Noi, ca jucători, trebuie să ne respectăm obligațiile. Dar și clubul trebuie să facă la fel”, a declarat Kablan Davy N’Goma pentru .

“Mi-a zis că-mi va compromite numele”

“Prin ceea ce face, el (n.r. Radu Neguț) nu vrea decât să-mi creeze o imagine proastă. Mi-a zis că-mi va compromite numele, iar dacă mă voi întoarce îmi va face viață grea în echipă. Cred că e mai bine să plec.

Trebuie să pleci dintr-un loc în care nu simți că ești iubit. S-a mers până la punctul în care directorul sportiv a vorbit pentru a-mi strica reputația. Chiar trebuie să pleci când se întâmplă asta.

Se știa totul despre accidentare. Am cerut de mai multe ori să mă vadă un doctor și să mi se facă analize chiar de la început. La început, mi s-a zis că voi fi trimis la un medic bun. Apoi, au refuzat categoric să o mai facă. Dar această “faimoasă” accidentare e o simplă inflamație a piciorului care nu a fost tratată.

Am văzut și ce au spus cei de la FC Botoșani. Nu am avut nicio problemă acolo. Am jucat cu 4 antrenori diferiți, am intrat tot timpul când a fost nevoie. Când clubul mi-a zis că se dorește o reconstrucție a lotului, am acceptat să plec și am lăsat multe salarii acolo.

Corpul meu, ca fotbalist, e “unealta” mea de lucru. Cluburile tind să neglijeze asta. Mi-am plătit doctorii și medicamentele din buzunarul meu și am toate chitanțele să demonstrez asta.

Am așteptat până în ultimul moment să mă întorc în Franța și să mă tratez. De când sunt la Hermannstadt, clubul nu a vrut să plătească nimic pentru mine”, a spus fotbalistul francez din SuperLiga pentru sursa citată.

“Nu am nicio relație cu antrenorul”

“Nu am avut nicio relație cu antrenorul. Ne limitam doar să ne salutăm. M-a intrebat cum mă simt și dacă sunt pregătit să joc. I-am zis că sunt gata să intru și sunt disponibil. Apoi, la fiecare meci, eram pe bancă și nu intram. Singura cale ca eu să joc era ca echipa să fie condusă.

Era nevoie de calitățile mele pentru a întoarce rezultatul. Am fost trist când mi-am dat seama de statutul meu la echipă. Simțeam că merit să joc și când echipei îi este bine, nu doar când se întâmpla ceva rău. Mă întreb de ce m-au mai adus, ca să stau pe bancă?

Acum sunt în Franța și îmi continui tratamentul. Clubul a refuzat să se ocupe de mine, am stat o lună în sala de forță fără niciun fel de tratament. M-au făcut tot pe mine mincinos! Dar cred că a uitat că eu am dovezi care demonstrează toate aceste minciuni ale lui (n.r. Radu Neguț).

Până acum, am primit două salarii, pe ianuarie și februarie. Nu o să zic nimic de alți jucători, dar întreabă-te singur de ce toți jucătorii își rup contractele cu clubul. Când i-am cerut lui Radu Neguț să fiu plătit, mi-a zis că nici alții nu au primit banii și discuția s-a terminat acolo”, a mai spus Kablan Davy N’Goma.