Sport

Fotbalistul din SuperLiga e cerut la echipa națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”

Naționala României a remizat în amicalul disputat contra Georgiei, la Tbilisi, 1-1, partidă în care elevii lui Gică Hagi nu au avut o prestație foarte reușită.
Catalin Oprea
04.06.2026 | 12:15
Fotbalistul din SuperLiga e cerut la echipa nationala E peste Dobre Morutan si Coman
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Gică Hagi, sfătuit să-l cheme pe puștiul de 19 ani din SuperLiga la națională Foto: Sport Pictures
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Evoluția echipei naționale a României în amicalul cu Georgia a produs discuții cu privire la selecția făcută de Gică Hagi, mai ales în zona ofensivă, acolo unde au fost mari probleme pentru tricolori. Au fost momente rare în care tricolorii au reușit să pună în pericol poarta adversă, iar Marcel Pușcaș, fostul conducător din SuperLiga, are un mesaj clar.

Marcel Pușcaș îl cere pe Lorenzo Biliboc la naționala României

Marcel Pușcaș e de părere că Gică Hagi a avut două decizii bune, în privința folosirii pozițiilor pe care au fost folosiți Vladimir Screciu și Florinel Coman, însă selecționerul a avut și o greșeală. Acesta nu l-a convocat pe unul dintre cei mai în formă fotbaliști din SuperLiga, Lorenzo Biliboc, de la CFR Cluj.

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„Gică Hagi, plusuri și minusuri după selecția din Georgia.

Plus – punerea lui Screciu ca închizător, singurul post pe care-l poate juca cu un bun randament.

Plus – punerea lui Florinel Coman, dacă tot l-a convocat, ca vârf de atac pentru că, într-adevăr, reflexul său din copilărie și juniorat, și nu doar, este acesta.

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Minus – mare pentru neconvocarea lui Biliboc de la CFR Cluj.

Acesta este la ora actuală peste Dobre, Moruțan, Coman și alți convocați și mai tânăr decât ei cu 7-8 ani. În rest, noi am jucat ca să demonstrăm, iar georgienii s-au distrat și menajat. În orice meci cu miză contra lor am avea șansa a doua. Urmează Țara Galilor. Încă ar putea apărea, chiar brusc, Lorenzo Biliboc”, a scris Marcel Pușcaș pe rețelele sociale.

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Cifrele lui Lorenzo Biliboc după sezonul de debut în SuperLiga

Lorenzo Biliboc a fost transferat de CFR Cluj în vara trecută, de la Juventus, formație unde și-a petrecut o bună parte a junioratului, iar tânărul de doar 19 ani a reușit să se integreze rapid la formația din Gruia. Atacantul de bandă a arătat calități excelente și prestațiile avute l-au adus în circuitul naționalei U21, acolo unde deja a debutat și a și marcat în cele 8 selecții avute.

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Acum, tânărul fotbalist este cerut la echipa națională de seniori, după ce a marcat de 8 ori pentru CFR Cluj și a oferit 4 pase decisive în cele 39 de meciuri avute. Rămâne de văzut dacă el o să continue să progreseze și Gică Hagi o să-l aducă în lotul primei reprezentative.

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