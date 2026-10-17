Fotbalistul din SuperLiga, propus lui Gică Hagi la echipa națională! „Sunt din ce în ce mai rari acești jucători”

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După două eșecuri consecutive în SuperLiga, Sepsi a reușit să obțină o remiză (1-1) în meciul disputat la Ploiești contra Petrolului. Golul covăsnenilor a fost înscris în minutul 34 de Doru Andrei (23 de ani), iar la finalul partidei antrenorul Ovidiu Burcă (46 de ani) l-a propus pe acesta la echipa națională. Tehnicianul a vorbit și despre egalul de pe „Ilie Oană”.

Ovidiu Burcă l-a propus pe Doru Andrei la echipa națională

Doru Andrei a înscris golul de 1-1 în partida dintre Petrolul și Sepsi cu un șut plasat din afara careului, iar la final antrenorul Ovidiu Burcă a declarat că mijlocașul ar trebui luat în considerare de Gică Hagi pentru o convocare la națională. „Doru Andrei cred că este un copil foarte talentat. Muncește foarte mult. Ușor, ușor l-am adus la Sepsi și l-am integrat în dinamica grupului. E un jucător care poate ajuta chiar și la prima reprezentativă.

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Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar Doru Andrei este asemănător cu tipul de jucător dispărut, care face diferența în ultimii metri de teren. E un jucător cu personalitate, care știe să scoată om din joc. Sunt din ce în ce mai rari acești jucători și de aceea am insistat pentru el. Eu încerc să îl ajut cât pot. E un băiat modest care va munci în continuare și care va rămâne cu picioarele pe pământ”, a declarat tehnicianul, conform .

Ovidiu Burcă a analizat remiza dintre Petrolul și Sepsi

Sepsi pornea cu șansa a doua în meciul de la Ploiești, însă a reușit să obțină un egal pe „Ilie Oană”, iar Ovidiu Burcă a fost mulțumit de jocul prestat de echipa sa. „Vreau să îmi felicit jucătorii, pentru că spiritul a fost cel corect. În prima repriză am fost echipa mai periculoasă. Am controlat mai bine jocul.

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În partea a doua a meciului am pierdut din controlul posesiei și a trebuit să ne apărăm un pic mai mult. Una peste alta, cred că este un rezultat echitabil, chiar dacă am fi putut fi mai lucizi la unele ocazii de gol. Până la urmă, cred că am făcut un meci destul de bun”, a spus antrenorul lui Sepsi. Nou-promovata rămâne pe locul 11 în SuperLiga după , iar în următoarea etapă va avea un meci foarte dificil, pe teren propriu împotriva campioanei . Partida va avea loc luni, 26 octombrie, de la ora 20:00.

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Cine este Doru Andrei, fotbalistul propus de Ovidiu Burcă la națională

Născut la Timișoara, Doru Andrei s-a format la Comprest GIM București înainte de a reveni la formația din orașul natal, Politehnica. După doi ani în care a impresionat în divizia secundă, mijlocașul ofensiv a făcut pasul spre SuperLiga și a semnat cu FC Voluntari. A evoluat timp de două sezoane în prima ligă, însă apoi a rămas la formația ilfoveană și după retrogradarea în divizia secundă. După ce a contribuit la revenirea lui FC Voluntari în SuperLiga, fiind titular în „dubla” de la baraj contra lui Hermannstadt, a semnat cu Sepsi, unde este un jucător de bază. În total, mijlocașul care a reprezentat România la nivel U19 și U20 a marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive în cele 46 de meciuri jucate în prima divizie.