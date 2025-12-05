Sport

Fotbalistul din Superliga României deschide Cupa Mondială din 2026! Coincidență incredibilă

Meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026 a fost stabilit după tragerea la sorți efectuată de FIFA, iar un fotbalist din Superliga României s-ar putea afla pe gazon.
Bogdan Mariș
05.12.2025 | 21:57
Un jucător din Superliga României ar putea fi prezent pe gazon la meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026. FOTO: colaj Fanatik
FIFA a efectuat tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026, iar odată cu finalizarea seriilor s-a stabilit și meciul care va deschide turneul nord-american, primul mondial cu 48 de formații. Mexic, care găzduiește turneul alături de SUA și Canada, va înfrunta în meciul de deschidere Africa de Sud, iar fotbalistul FCSB-ului, Siyabonga Ngezana, ar putea fi prezent pe gazon.

Fotbalistul din Superliga României deschide Cupa Mondială din 2026

Mexic – Africa de Sud va fi meciul care va deschide Cupa Mondială din 2026, cele două formații fiind repartizate în grupa A a turneului final, alături de Coreea de Sud și de câștigătoarea barajului D din Europa. Partida va avea loc pe 11 iunie, la Mexico City, pe faimosul stadion Azteca, care a găzduit două finale de Cupă Mondială: Brazilia – Italia 4-1 în 1970 și Argentina – Germania de Vest 3-2 în 1986.

Pe gazon s-ar putea afla și fotbalistul celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana, care a strâns 8 partide în ultimii doi ani pentru prima reprezentativă a Africii de Sud, fiind inclus și în lotul pentru Cupa Africii pe Națiuni, care se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie. Evident, prezența sa la Cupa Mondială depinde în mare măsură de prestațiile pe care le va avea în următoarele luni, atât la FCSB, cât și la prima reprezentativă.

Coincidență incredibilă cu privire la meciul de deschidere al Cupei Mondiale

Mexic și Africa de Sud s-au mai întâlnit o singură dată în istoria Cupei Mondiale, în faza grupelor din 2010. Și atunci a fost vorba tot despre meciul de deschidere al turneului, găzduit la acel moment de Africa de Sud. Și pentru ca această coincidență să fie completă, meciul a avut loc tot pe data de 11 iunie.

Partida din 2010, disputată pe stadionul Soccer City din Johannesburg și urmărită din tribune de aproape 85.000 de spectatori, s-a încheiat la egalitate, 1-1. Gazdele turneului au deschis scorul printr-un gol memorabil al lui Siphiwe Tshabalala, iar Mexicul a egalat mai apoi, reușita fiind semnată de legendarul fundaș Rafael Marquez. Africa de Sud avea să devină prima gazdă a Cupei Mondiale care părăsește turneul încă din grupe, în timp ce naționala Mexicului s-a calificat în optimi, unde a cedat cu 1-3 contra Argentinei.

Care a fost ultimul jucător din prima ligă a României prezent la o Cupă Mondială

La Cupa Mondială din 2022 prima divizie a României nu a fost reprezentată de vreun fotbalist, însă în 2018 a existat un jucător din campionatul nostru la turneul final. Este vorba despre fostul portar al lui Dinamo, Jaime Penedo, care a fost titular în toate cele trei meciuri disputate de naționala sa, Panama, în grupa G: 0-3 cu Belgia, 1-6 cu Anglia și 1-2 cu Tunisia.

