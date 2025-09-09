Fotbalistul din Superligă s-a făcut de râs în victoria istorică a naționalei! A încasat două cartonașe galbene în cinci minute

Doi jucători din Superliga României au fost convocați de selecționerul Franco Foda pentru meciurile pe care naționala din Kosovo le-a disputat în această lună în . Doar unul dintre ei a avut oportunitatea de a intra pe teren în meciul contra Suediei, însă prestația sa a fost dezastruoasă.

Fotbalistul din Superligă s-a făcut de râs în victoria superbă a naționalei

După startul nefast din preliminarii, 0-4 pe terenul Elveției, naționala din Kosovo a reușit să producă surpriza și s-a impus cu 2-0 pe teren propriu contra Suediei, după golurile înscrise în prima repriză de Elvis Rexhbecaj și Vedat Muriqi. În minutul 85 al întâlnirii, pe gazon și-a făcut apariția mijlocașul lui CFR Cluj, Lindon Emerllahu.

La scurt timp după ce a intrat pe teren, fotbalistul „feroviarilor” a văzut un prim cartonaș galben, pentru un fault, iar după doar câteva minute, acesta a comis un henț și a fost eliminat. Coechipierii săi au reușit să protejeze rezultatul în inferioritate numerică și au obținut o victorie foarte importantă contra unui adversar mult mai bine cotat.

Colegul lui Emerllahu de la CFR Cluj, Meriton Korenica, a fost rezervă neutilizată, ca și la partida pierdută în Elveția. Fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, a fost titular, fiind înlocuit în minutul 60 al partidei. .

Naționala Suediei, distrusă de un fost mare fotbalist

Eșecul suferit la Pristina a fost extrem de greu de digerat pentru suedezi, ținând cont de diferența de valoare dintre cele două formații. Fostul mare fotbalist Fredrik Ljungberg, care a strâns 75 de selecții în carieră pentru prima reprezentativă, nu a iertat deloc echipa pregătită de danezul Jon Dahl Tommason.

Ljungberg a catalogat drept „absolut oribil” jocul Suediei și a făcut o scurtă analiză a partidei din Kosovo. „A fost un meci dur pentru Suedia. Kosovo a avut un plan clar, totul a fost clar încă de la început. Avem probleme uriașe”, a afirmat fostul jucător al lui Arsenal, conform . Cu doar un punct obținut în primele două runde, calificarea directă la Cupa Mondială pare imposibilă în acest moment pentru Suedia, care s-ar putea număra printre posibilele adversare ale României de la baraj.