Fotbalistul din SuperLiga, transfer în Italia! În urmă cu 2 ani a fost la un pas de tragedie: „Mama plângea lângă mine și nu o recunoșteam”

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Luca Mihai (22 de ani), un tânăr de perspectivă care a fost la un pas de tragedie într-un meci contra lui Dinamo, și a semnat în străinătate din postura de jucător liber de contract. Din sezonul următor, mijlocașul va evolua în Italia.

Luca Mihai va juca în Italia! Cu ce echipă s-a înțeles mijlocașul român

La fel ca mulți dintre fotbaliștii tineri de astăzi, Luca Mihai și-a făcut junioratul în străinătate, în Germania și în Italia. Deoarece și-a petrecut ani buni în academiile celor de la Chievo, Bologna și SPAL, ba chiar a debutat în fotbalul profesionist pentru o echipă italiană, Trento, pentru tânărul mijlocaș nu va fi o problemă integrarea la noua sa echipă.

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, Luca Mihai va juca în Italia din noul sezon, după ce nu și-a prelungit înțelegerea cu UTA Arad. Echipa la care va juca va fi Catania, o echipă din Serie C cu pretenții la promovare. Noua formație a lui Luca Mihai a fost foarte aproape să obțină promovarea în sezonul recent încheiat, însă a pierdut în semifinalele play-off-ului. În sezonul regulat, Catania a terminat pe locul secund, în spatele celor de la Benevento.

Luca Mihai a fost aproape de tragedie în urmă cu doi ani. Mărturii cutremurătoare

În perioada în care evolua pentru Politehnica Iași, Luca Mihai a fost victima unui incident ce se putea sfârși tragic. Tânărul fotbalist a ajuns la spital cu probleme grave din cauza unei intrări criminale a dinamovistului Josue Homawoo, iar timp de mai multe zile a fost inconștient. Într-un interviu oferit pentru FANATIK, despre momentele în care se afla pe patul de spital și nu o putea recunoaște pe mama sa, care ajunsese la disperare din cauza stării de sănătate a fiului ei.

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„La momentul respectiv nu știa nimeni dacă o să mă fac bine 100%. Nu știa nimeni dacă o să pot să joc fotbal vreodată. Eu nu-mi mai amintesc nimic din ce s-a întâmplat în meciul respectiv. Nu îmi mai amintesc durerea, pentru că am căzut efectiv. Am fost două sau trei zile inconștient. Mama mea a fost disperată, pentru că a fost acolo și i-a fost foarte, foarte greu. Tatăl meu era în Germania și a venit de urgență în România. Ziarele ziceau că e foarte grav, că nu o să-mi mai revin. A fost foarte greu pentru mama mea, pentru că vedea pe telefon, citea. Oamenii îi spuneau.

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Eram foarte rău. Nu vedeam, nu auzeam, nu-mi dădeam seama cine e lângă mine, nu o recunoșteam pe mama. Mama era lângă mine, plângea, țipa pe acolo să-mi revin. ‘Luca, te rog, revino-ți’. Eu nu-mi dădeam seama. Țipam la ea. Doamnele de serviciu, care încercau să mă ajute, le vorbeam urât fără să-mi dau seama. Am fost foarte, foarte rău. Practic, eu nu mi-am dat seama dacă o să mai joc fotbal sau nu pentru că la momentul respectiv nu asta era important. Alte lucruri erau importante. Să-mi revin, să-mi dau seama cine sunt.

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Dar după două luni eu în continuare nu vedeam bine. După ce am ieșit din spital plângeam efectiv că nu vedeam. Era să cad pe jos. Tatăl meu și mama mea m-au ajutat extrem de mult. Mergeau cu mine de mână. Era să cad pe jos. Și cu urechea la fel. Nu auzeam! Mergeam în fiecare zi la spital. Am fost și operat la ureche, am avut niște dureri foarte mari. Dar lucrurile astea dacă nu ești tare te duci în jos. Eu sunt mândru de mine că am putut să continui”, a spus Luca Mihai, printre multe altele, în exclusivitate pentru FANATIK.