Fotbalistul dorit de FCSB va fi pus pe liber de Adrian Mititelu! Patronul lui FCU Craiova a făcut anunțul: „Facem un restart”

Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, a anunțat revoluție în lotul oltenilor, cu scopul de a ataca sezonul viitorul promovarea în SuperLiga. Printre măsurile care vor fi luate se numără și disponibilizarea

Fotbalistul dorit de FCSB, pus pe liber de Adrian Mititelu. Revoluție la FCU Craiova

FCU Craiova a ratat calificarea în play-off-ul din Liga 2 și speră să revină mai puternică în sezonul viitor, atunci când oltenii au ca obiectiv promovarea în SuperLiga. Patronul Adrian Mititelu a anunțat deja că va lua mai multe măsuri, inclusiv numirea unui nou antrenor principal. În prezent, echipa e condusă de interimarul Valentin David, care în trecut a pregătit portarii.

ADVERTISEMENT

Mititelu vrea să stabilizeze și bugetul salarial, având în vedere situația actuală a clubului, care acum se află în Liga 2. După 19 etape, FCU Craiova e pe locul 9, cu 27 de puncte. Alb-albaștrii au meci sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 11:00, pe terenul

„Facem un restart, o sa mai plece câțiva jucători, încă 3-4, unora li se termină contractul și nu mai continuăm, au salarii foarte mari pentru situația noastră. , Achim, Răduț și Pop le dau drumul.

ADVERTISEMENT

Lucrăm la un plan pentru un restart, să sperăm ca nu mai dam greș. Și antrenor aducem, încercăm din nou, o luăm de la capăt și să sperăm că luăm decizii mai potrivite, am avut și ghinion mult, nu mai zic de arbitraje”, a declarat Adrian Mititelu, conform .

Andrea Padula (29 de ani) este un fundaș stânga italian, născut în Elveția, dar . El a venit în România în anul 2023, când a semnat cu FCU Craiova din postura de jucător liber. A jucat 50 de meciuri în alb-albastru, reușind să marcheze 2 goluri și să dea 1 assist.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Juan Bauza

Radu Negru a plecat deja de la FCU Craiova, după șapte ani în care a îmbrăcat tricoul oltenilor. Adrian Mititelu îl așteaptă să se întoarcă și pe Juan Bauza, împrumutat până la vară la Baniyas, din Emiratele Arabe Unite. Cel mai probabil, argentinianul nu va continua însă în Bănie.

ADVERTISEMENT

„Sunt mulți care vor să profite, că suntem în liga a doua și nu am promovat, și vor să negocieze în termenii lor, dar nu o să fie așa. Din ce am auzit și am vorbit cu oamenii de acolo, am fost plecat în zonă și am discutat, a fost cel mai bun de la ei și unul dintre cei mai buni din campionat.

Dacă echipă noastră promova, îl țineam și chiar voiam să ii dau un contract mare la început, pe 5 ani, pentru că aduce undeva la 20-30% valoare unei echipe, eu îl știu, îl simt cel mai bine. Nu va rămâne fără echipă, de asta să fiți siguri”, a adăugat boss-ul de la FCU Craiova.