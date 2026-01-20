Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, căutat de echipe din Spania, Italia, Olanda și Belgia!

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru a impresionat prin prestațiile avute în acest sezon la Hermannstadt, iar tânărul fotbalist a ajuns inclusiv la echipa națională de seniori, Mircea Lucescu oferindu-i debutul în partida amicală cu Moldova. Presa din Italia a analizat situația fundașului, care este dorit de echipe din mai multe țări.

Kevin Ciubotaru, dorit de echipe din Spania, Italia, Olanda și Belgia! Care sunt formațiile interesate

Jurnaliștii din „Cizmă” au subliniat faptul că fundașul lui Hermannstadt are o clauză de reziliere de 450.000 de euro, o sumă accesibilă pentru grupările din vestul Europei. „Interesul crește pentru Kevin Ciubotaru, un internațional de tineret român născut în 2004, care și-a făcut deja debutul și la naționala de seniori. De mai multe luni se caută un club cu un proiect solid pentru fundașul de bandă de la Hermannstadt. Fotbalistul este dorit de mai multe echipe, din Olanda, Belgia, Spania sau Italia, iar clauza sa de reziliere este de 450.000 de euro.

Până în acest moment, mai multe echipe din țara noastră au încercat să îl achiziționeze, oferind sume mai mici decât clauza, dar au fost refuzate. Situația este diferită în Olanda și Belgia, cluburile interesate având posibilitatea de a închide afacerea până la finalul perioadei de transferuri, plătind integral clauza și asigurându-și astfel unul dintre cei mai buni fundași tineri emergenți. Sittard, Heerenveen și Go Ahead Eagles au avansat cel mai mult în negocieri, iar din Spania, Valladolid și Celta Vigo sunt cele mai active”, au transmis cei de la .

De ce nu a ajuns Kevin Ciubotaru la FCSB

Prezent alături de Hermannstadt în cantonamentul din Antalya, . Tânărul fundaș a vorbit despre negocierile purtate cu cei de la FCSB. „Cu două luni înainte să se termine sezonul regular mi-au scris și m-au întrebat dacă sunt interesat.

Eu am zis că nu pot da un răspuns. Încă aveam multe meciuri și trebuia să rămân concentrat. Nu puteam să am alte gânduri. (n.r. ați vorbit în pauza de iarnă?) Nu, nu am mai vorbit. (n.r. mai există interesul FCSB-ului?) Nu, nu mai am nimic. Eu sunt împăcat. Sunt aici, la Hermannstadt, și voi da totul”, a spus Kevin Ciubotaru. .