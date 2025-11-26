Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după 20 de minute la debut! Ce s-a întâmplat după

Andre Duarte, ultima dată în Ungaria, la Ujpest, are șanse mari să ajungă la campioana României în această iarnă, după ce și-a reziliat contractul cu formația maghiară. El a mai fost dorit la echipa roș-albastră și în perioada în care evolua pentru FC U Craiova, dar în cele din urmă a ajuns atunci în Italia, la Reggiana, iar ulterior în Croația, la Osijek, înainte de a semna cu Ujpest.
Adrian Mititelu, patronul fostei sale echipe, a fost întrebat în legătură cu foarte posibilul transfer fundașului central portughez în vârstă de 28 de ani la FCSB și a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului. Pe de altă parte însă, omul de afaceri a punctat cu această ocazie și că debutul lusitanului la FCU Craiova nu a fost chiar cel mai fericit posibil. El a fost înlocuit de antrenorul de atunci Marius Croitoru după doar 20 de minute într-un meci amical, dar ulterior lucrurile s-au îmbunătățit considerabil în ceea ce îl privește la echipa din Bănie.
„Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.
Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a spus Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.
FANATIK a informat în exclusivitate că pista Andre Duarte a fost reactivată de către cei de la FCSB. La scurt timp, Mihai Stoica a confirmat și a transmis că deja s-au produs și primele contacte între cele două părți. Revenind la Adrian Mititelu, el a avut acum doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului portughez și astfel consideră că echipa patronată de Gigi Becali ar da o lovitură importantă prin aducerea lui în iarnă.
„Este un superprofesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În sezonul 2022-2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.
Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis”, a mai spus Mititelu, conform sursei citate anterior.