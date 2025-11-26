Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după 20 de minute la debut! Ce s-a întâmplat după

ADVERTISEMENT

Andre Duarte, ultima dată în Ungaria, la Ujpest, are șanse mari să ajungă la campioana României în această iarnă, după ce și-a reziliat contractul cu formația maghiară. El a mai fost dorit la echipa roș-albastră și în perioada în care evolua pentru FC U Craiova, dar în cele din urmă a ajuns atunci în Italia, la Reggiana, iar ulterior în Croația, la Osijek, înainte de a semna cu Ujpest.

Andre Duarte, dorit de Gigi Becali la FCSB, a avut parte de un debut de coșmar la FCU Craiova! Episodul readus în prim-plan de Adrian Mititelu

Adrian Mititelu, patronul fostei sale echipe, a fost întrebat în legătură cu foarte posibilul transfer fundașului central portughez în vârstă de 28 de ani la FCSB și a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului. Pe de altă parte însă, omul de afaceri a punctat cu această ocazie și că debutul lusitanului la FCU Craiova nu a fost chiar cel mai fericit posibil. El a fost înlocuit de antrenorul de atunci Marius Croitoru după doar 20 de minute într-un meci amical, dar ulterior lucrurile s-au îmbunătățit considerabil în ceea ce îl privește la echipa din Bănie.

„Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a spus Adrian Mititelu, potrivit

Adrian Mititelu, doar cuvinte de laudă la adresa lui Andre Duarte

La scurt timp, Revenind la Adrian Mititelu, el a avut acum doar cuvinte de laudă la adresa fotbalistului portughez și astfel consideră că echipa patronată de

„Este un superprofesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În sezonul 2022-2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis”, a mai spus Mititelu, conform sursei citate anterior.