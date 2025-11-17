Sport

Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB semnează! Au început negocierile

Cine este fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB. Jucătorul a fost deja contactat și se află în negocieri avansate pentru a semna noul contract.
Răzvan Scarlat
17.11.2025 | 19:01
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB semneaza Au inceput negocierile
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali si Tea Sponte se bucura in tribuna la meciul de fotbal dintre FCSB si Universitatea Craiova, din cadrul Play off-ului Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, sambata 17 mai 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a renunțat la titlu, iar în perioada de mercato din iarnă este decis să investească masiv în transferuri la FCSB. Nu mai puțin de cinci fotbaliști noi ar dori afaceristul să aducă la echipă. Lindon Emërllahu, de la CFR Cluj, este o țintă pentru latifundiar, dar mijlocașul defensiv are o ofertă concretă din Ucraina.

De la ce echipă are ofertă Lindon Emerllahu

Potrivit jurnalistului ucrainean Alex Ivanchenko, Lindon Emerllahu (22 de ani) se află în negocieri avansate cu FC Metalist 1925 Kharkiv, locul 9 în Premier League. Dacă lucrurile nu vor lua o întorsătură nefericită, kosovarul ar urma să semneze un contract cu clubul ucrainean.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în aceeași postare, jurnalistul mai anunță că Metalist îl are în vizor și pe Emmanuel Ayaosi, mijlocaș ofensiv care evoluează în Cehia, la MFK Karvina.

Jurnalistul ucrainean anunță interesul lui Metalist pentru Emerllahu
Jurnalistul ucrainean anunță interesul lui Metalist pentru Emerllahu

Ce cifre are Lindon Emerllahu la CFR Cluj

Cotat pe site-ul de specialitate transfermarkt.de la 1,3 milioane de euro, Lindon Emerllahu a ajuns la CFR Cluj în februarie 2025, de la FC Ballkani, din Kosovo. La echipa din Gruia, în toate competițiile, a strâns șase goluri și trei assist-uri în 36 de partide. Emerllahu este jucător de bază pentru alb-vișinii. Echipa ocupă doar locul 12 în SuperLiga, la nouă puncte distanță de Farul, poziția a 6-a.

ADVERTISEMENT
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Digi24.ro
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul

FCSB este, astfel, în pericol să-l piardă pe Lindon Emerllahu, care se află în negocieri avansate cu Metalist. CFR Cluj a plătit în schimbul mijocașului 700.000 de euro, iar FC Ballkani a păstrat un procent de 15% la un viitor transfer.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”

Cum a Lindon Emerllahu pe lista lui Gigi Becali la FCSB

În pauza de iarnă, Gigi Becali are ca obiectiv să o întărească pe FCSB cu doi fotbaliști de la CFR Cluj. Louis Munteanu este o mai veche țintă pentru latifundiar. Interesant este, însă, modul în care mijlocașul kosovar Lindon Emerllahu a ajuns pe lista campioanei României.

Mai exact, Gigi Becali l-a întrebat pe Mihai Stoica ce alt fotbalist interesant mai are CFR Cluj în afara lui Louis Munteanu, iar cel nominalizat a fost Lindon Emerllahu.

ADVERTISEMENT

El avea nevoie de cinci milioane de euro, Neluțu Varga. Așa, ca să ajungă la banii ăștia, mai băga un jucător. Avea nevoie pentru o afacere. Erau 4,5 milioane de euro de la mine. Probabil că mai avea el, cine știe cât băga.

L-am prins într-un moment în care nu-l interesa, voia pentru afacerea aia. L-am întrebat pe MM Stoica ce e mai e pe la CFR Cluj, că eu habar nu am. Și a mai fost ceva. Când am auzit comentatorii la un meci că ziceau numai Emerllahu, Emerllahu. Eu nu știu fotbal, lucrez după ureche”, a spus Gigi Becali.

Lindon Emerllahu, dorit la FCSB și de Mihai Stoica

Nu doar Gigi Becali l-a țintit pe Lindon Emerllahu pentru transferul la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului roș-albastru, l-a lăudat, de asemenea, pe kosovarul de la CFR Cluj. Mihai Stoica este de părere că roș-albaștrii au nevoie de un jucător cu astfel de profil.

„Pe Emerllahu mi l-aș fi dorit, e un profil de jucător care îmi place, iar noi nu îl avem și ne-ar putea completa”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate, la emisiunea „MM la FANATIK”.

E oficial! Când revine, de fapt, Barcelona pe Camp Nou! Catalanii inaugurează „cel...
Fanatik
E oficial! Când revine, de fapt, Barcelona pe Camp Nou! Catalanii inaugurează „cel mai mare stadion din Europa” contra unui adversar de top
Răsturnare de situație! FCSB va avea spectatori la meciul din Europa League! Update...
Fanatik
Răsturnare de situație! FCSB va avea spectatori la meciul din Europa League! Update exclusiv
S-a simțit lipsa lui Nicolae Stanciu în haosul de la Zenica?! Verdictul lui...
Fanatik
S-a simțit lipsa lui Nicolae Stanciu în haosul de la Zenica?! Verdictul lui Adrian Mutu: „ADN de echipă moale”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Chivu 's-a ridicat de la masă și a plecat' în timpul negocierilor pentru...
iamsport.ro
Chivu 's-a ridicat de la masă și a plecat' în timpul negocierilor pentru venirea la Rapid! Ce l-a scos din sărite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!