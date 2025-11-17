Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB semnează! Au început negocierile

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a renunțat la titlu, iar în perioada de mercato din iarnă este decis să investească masiv în transferuri la FCSB. Nu mai puțin de cinci fotbaliști noi ar dori afaceristul să aducă la echipă. Lindon Emërllahu, de la CFR Cluj, este o țintă pentru latifundiar, dar mijlocașul defensiv are o ofertă concretă din Ucraina.

De la ce echipă are ofertă Lindon Emerllahu

Potrivit jurnalistului ucrainean , Lindon Emerllahu (22 de ani) se află în negocieri avansate cu FC Metalist 1925 Kharkiv, locul 9 în Premier League. Dacă lucrurile nu vor lua o întorsătură nefericită, kosovarul ar urma să semneze un contract cu clubul ucrainean.

De asemenea, în aceeași postare, jurnalistul mai anunță că Metalist îl are în vizor și pe Emmanuel Ayaosi, mijlocaș ofensiv care evoluează în Cehia, la MFK Karvina.

Ce cifre are Lindon Emerllahu la CFR Cluj

Cotat pe site-ul de specialitate transfermarkt.de la 1,3 milioane de euro, , de la FC Ballkani, din Kosovo. La echipa din Gruia, în toate competițiile, a strâns șase goluri și trei assist-uri în 36 de partide. Emerllahu este jucător de bază pentru alb-vișinii. Echipa ocupă doar locul 12 în SuperLiga, la nouă puncte distanță de Farul, poziția a 6-a.

FCSB este, astfel, în pericol să-l piardă pe Lindon Emerllahu, care se află în negocieri avansate cu Metalist. CFR Cluj a plătit în schimbul mijocașului 700.000 de euro, iar FC Ballkani a păstrat un procent de 15% la un viitor transfer.

Cum a Lindon Emerllahu pe lista lui Gigi Becali la FCSB

În pauza de iarnă, Gigi Becali are ca obiectiv să o întărească pe FCSB cu doi fotbaliști de la CFR Cluj. Louis Munteanu este o mai veche țintă pentru latifundiar. Interesant este, însă, modul în care mijlocașul kosovar Lindon Emerllahu a ajuns pe lista campioanei României.

Mai exact, în afara lui Louis Munteanu, iar cel nominalizat a fost Lindon Emerllahu.

„El avea nevoie de cinci milioane de euro, Neluțu Varga. Așa, ca să ajungă la banii ăștia, mai băga un jucător. Avea nevoie pentru o afacere. Erau 4,5 milioane de euro de la mine. Probabil că mai avea el, cine știe cât băga.

L-am prins într-un moment în care nu-l interesa, voia pentru afacerea aia. L-am întrebat pe MM Stoica ce e mai e pe la CFR Cluj, că eu habar nu am. Și a mai fost ceva. Când am auzit comentatorii la un meci că ziceau numai Emerllahu, Emerllahu. Eu nu știu fotbal, lucrez după ureche”, a spus Gigi Becali.

Lindon Emerllahu, dorit la FCSB și de Mihai Stoica

Nu doar Gigi Becali l-a țintit pe Lindon Emerllahu pentru transferul la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului roș-albastru, l-a lăudat, de asemenea, pe kosovarul de la CFR Cluj. Mihai Stoica este de părere că roș-albaștrii au nevoie de un jucător cu astfel de profil.

„Pe Emerllahu mi l-aș fi dorit, e un profil de jucător care îmi place, iar noi nu îl avem și ne-ar putea completa”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate, la emisiunea „MM la FANATIK”.