Fotbalistul dorit de Real Madrid, întrebat despre viitorul său la Manchester City. Răspunsul surprinzător dat

Fotbalistul lui Manchester City, Rodri, cel care este dorit de formația iberică, a avut o declarație surprinzătoare cu privire la viitorul său la trupa din Premier League, iar fanii „Galacticilor” au început deja să speculeze.

Dorit de Real Madrid, Rodri a vorbit despre viitorul său și a dat o declarație surprinzătoare

Din câte se pare, mijlocașul care a câștigat Balonul de Aur pentru prestațiile avute la Manchester City, nu este sută la sută convins că o să fie la gruparea engleză și din sezonul viitor. Rodri a fost întrebat direct dacă e posibil să plece de la trupa „cetățenilor” în vară și a oferit un răspuns care a surprins multă lume.

„Dacă o să plec de la Manchester City în vară? Nu o să răspund la această întrebare. O să vedem ce se întâmplă”, a spus Rodri, citat de jurnalistul italian Fabrizio Romano. Se pare că Real Madrid stă la pândă și ar fi gata să-i facă o propunere mijlocașului care a evoluat la rivala din campionat, Atletico Madrid.

Jucătorul de 29 de ani mai are contract cu Manchester City doar până în vara anului 2027 și, așa cum se întâmplă de multe ori în asemenea cazuri, el va fi pus în fața unei decizii: să-și prelungească înțelegerea sau va fi vândut de către club pentru a evita riscul de a fi pierdut gratis.

65 de milioane de euro este cota actuală de piață a jucătorului de 29 de ani de la Manchester City.

Rodri a avut mari probleme cu accidentările în ultimii ani

a fost un pion extrem de important în sistemul de joc gândit de Pep Guardiola la Manchester City. , care este folosit în rol de închizător, avea cele mai multe atingeri dintre fotbaliștii de la trupa engleză și chiar a marcat golul decisiv în finala Champions League din 2024, când „cetățenii” au bătut-o pe Inter, 1-0.

Câteva luni mai târziu după acest meci se accidenta grav și mergea la gala Balonului de Aur, unde a câștigat și marele premiu, în cârje. A stat în afara gazonului aproximativ un an și după revenire a fost din nou afectat de probleme medicale care până în acest moment nu i-au permis să revină la forma avută când a fost ales cel mai bun jucător din lume.