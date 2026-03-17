Fotbalistul dorit de Real Madrid, întrebat despre viitorul său la Manchester City. Răspunsul surprinzător dat

Real Madrid are un lot numeros și foarte valoros, însă Florentino Perez este în continuare interesat să aducă întăriri și are un nume important pe listă.
Mihai Alecu
17.03.2026 | 20:10
Ce spune Rodri despre viitorul său la Manchester City. Foto: Hepta
Fotbalistul lui Manchester City, Rodri, cel care este dorit de formația iberică, a avut o declarație surprinzătoare cu privire la viitorul său la trupa din Premier League, iar fanii „Galacticilor” au început deja să speculeze.

Din câte se pare, mijlocașul care a câștigat Balonul de Aur pentru prestațiile avute la Manchester City, nu este sută la sută convins că o să fie la gruparea engleză și din sezonul viitor. Rodri a fost întrebat direct dacă e posibil să plece de la trupa „cetățenilor” în vară și a oferit un răspuns care a surprins multă lume.

„Dacă o să plec de la Manchester City în vară? Nu o să răspund la această întrebare. O să vedem ce se întâmplă”, a spus Rodri, citat de jurnalistul italian Fabrizio Romano. Se pare că Real Madrid stă la pândă și ar fi gata să-i facă o propunere mijlocașului care a evoluat la rivala din campionat, Atletico Madrid.

Jucătorul de 29 de ani mai are contract cu Manchester City doar până în vara anului 2027 și, așa cum se întâmplă de multe ori în asemenea cazuri, el va fi pus în fața unei decizii: să-și prelungească înțelegerea sau va fi vândut de către club pentru a evita riscul de a fi pierdut gratis.

Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Digi24.ro
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
  • 65 de milioane de euro este cota actuală de piață a jucătorului de 29 de ani de la Manchester City.

Rodri a avut mari probleme cu accidentările în ultimii ani

Rodri a fost un pion extrem de important în sistemul de joc gândit de Pep Guardiola la Manchester City. Jucătorul iberic, care este folosit în rol de închizător, avea cele mai multe atingeri dintre fotbaliștii de la trupa engleză și chiar a marcat golul decisiv în finala Champions League din 2024, când „cetățenii” au bătut-o pe Inter, 1-0.

Și-a cumpărat o mașină interzisă în Uniunea Europeană și a avut parte de...
Digisport.ro
Și-a cumpărat o mașină interzisă în Uniunea Europeană și a avut parte de o surpriză uriașă! Acum dă compania în judecată
Câteva luni mai târziu după acest meci se accidenta grav și mergea la gala Balonului de Aur, unde a câștigat și marele premiu, în cârje. A stat în afara gazonului aproximativ un an și după revenire a fost din nou afectat de probleme medicale care până în acest moment nu i-au permis să revină la forma avută când a fost ales cel mai bun jucător din lume.

Probleme pentru Cristi Chivu după Inter – Atalanta 1-1! Anunț oficial al „nerazzurrilor”:...
Fanatik
Probleme pentru Cristi Chivu după Inter – Atalanta 1-1! Anunț oficial al „nerazzurrilor”: „Va fi reevaluat”
Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român din toate timpurile? Dumitru Dragomir: „Cu...
Fanatik
Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român din toate timpurile? Dumitru Dragomir: „Cu ăștia 3 nu te pui!”. Andrei Vochin, replică acidă pentru Porumboiu: „Ne întoarcem în Evul Mediu al fotbalului?”
Mihai Pintilii a dezvăluit ce l-a deranjat la Gigi Becali: „E greu de...
Fanatik
Mihai Pintilii a dezvăluit ce l-a deranjat la Gigi Becali: „E greu de acceptat!”
