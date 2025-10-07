Sport

Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”

Un fotbalist de la o echipă importantă din Europa a fost atacat pe aeroport de un fan în timp ce pleca spre țara natală pentru meciurile echipei naționale.
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 09:00
Un fotbalist al unei echipe importante din Europa a fost atacat pe aeroport. FOTO: ligue1.com

Nayef Aguerd, fundașul celor de la Olympique Marseille, a fost atacat pe aeroport de un fan în timp ce se pregătea să plece în Maroc, unde va participa la acțiunea echipei naționale din această lună. Ce s-a întâmplat mai apoi.

Nayef Aguerd se afla în loja VIP a aeroportului din Marseille în momentul în care a fost acostat de un fan. Suporterul i-a cerut fundașului marocan numărul de telefon, dar și un selfie, înainte de a-și pierde cumpătul, conform Le Parisien.

„Situația a degenerat rapid, iar bărbatul, care a fost prins de poliție după ce a fugit, ar fi încercat să-l pălmuiască pe marocan. Cu toate acestea, Aguerd s-a îmbarcat în avion pentru a se alătura echipei naționale fără a depune plângere.

Va avea oportunitatea să facă acest lucru mai târziu. Persoana respectivă a fost arestată și interogată”, a notat site-ul francez. Naționala Marocului, care este deja calificată la Cupa Mondială din 2026, va juca în această lună un amical cu Bahrain, dar și ultimul duel din preliminariile CM, contra naționalei din Congo.

Cine este Nayef Aguerd, fotbalistul atacat în aeroport

Nayef Aguerd și-a început cariera la FUS Rabat în țara natală și a jucat pentru Dijon și Rennes în Franța înainte de a se transfera în Premier League, la West Ham United, în 2022. După trei ani la gruparea britanică, sezonul precedent fiind petrecut sub formă de împrumut în La Liga, la Real Sociedad, Aguerd a revenit în Franța în vara acestui an.

Marocanul a semnat cu Olympique Marseille, unde este un jucător de bază sub comanda lui Roberto de Zerbi. Deși evoluează pe postul de fundaș central, acesta a reușit să marcheze un gol în acest sezon, în victoria cu Lorient (4-0) și a avut o contribuție decisivă la autogolul lui Marquinhos din derby-ul Marseille – PSG 1-0. În Champions League, africanul a ratat meciul cu Real Madrid (1-2) din cauza unei accidentări, dar a fost integralist în etapa secundă, când francezii au trecut cu 4-0 de Ajax.

  • 18 milioane de euro este cota lu Nayef Aguerd, conform transfermarkt
  • 56 de selecții și 2 goluri are fundașul la echipa națională a Marocului
