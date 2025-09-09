Fotbalistul echipei de Champions League, suspendat 10 luni pentru dopaj! Motivul sfâșietor pentru care a picat testul antidoping

Yeray Alvarez, fundașul celor de la Athletic Bilbao, a primit o suspendare de 10 luni pentru dopaj. Fotbalistul a fost depistat pozitiv în luna mai, după , iar investigația a fost finalizată, decizia comitetului disciplinar al UEFA sosind recent.

Fotbalistul echipei de Champions League, suspendat 10 luni pentru dopaj

Analiza efectuată de un laborator acreditat WADA a relevat prezența canrenonei, o substanță interzisă atât în competițiile UEFA, dar și în afara acestora, care face parte din categoria S5: diuretice și agenți de mascare. Pe 2 iunie 2025, Alvarez a acceptat o suspendare provizorie, care a început de la acea dată, conform .

Procedurile disciplinare împotriva jucătorului au început pe 10 iunie, iar pe 19 august UEFA a decis să îl suspende pe Alvarez timp de 10 luni, așadar în perioada 2 iunie 2025 – 2 aprilie 2026. Conform regulamentelor anti-doping ale UEFA, fotbalistul ar putea să revină la antrenamente în ultimele două luni ale perioadei de suspendare, așadar începând cu data de 2 februarie 2026.

Motivul pentru care Yeray Alvarez a picat testul antidoping este de-a dreptul sfâșietor. Fundașul a luat medicamente împotriva căderii părului, după ce inițial a fost supus unui tratament pentru cancer, iar medicamentul respectiv conținea canrenonă, substanță interzisă de UEFA. Yeray Alvarez a fost diagnosticat cu cancer testicular în 2016.

Athletic Bilbao, reacție oficială după decizia UEFA cu privire la suspendarea lui Yeray Alvarez

În vârstă de 30 de ani, Yeray Alvarez este unul dintre liderii vestiarului la Athletic Bilbao, club pentru care evoluează din 2014. În acest sezon, , după o absență de 11 ani, însă fundașul va rata complet faza ligii din cauza acestei suspendări.

Gruparea din La Liga a emis un comunicat oficial după decizia luată de UEFA, una extrem de dureroasă pentru experimentatul fundaș. „Odată ce investigația s-a încheiat, corpul disciplinar al UEFA a emis o rezoluție și a impus o suspendare de zece luni lui Yeray Alvarez.

În ce context a ingerat Yeray Alvarez substanța interzisă

În decizia sa, UEFA recunoaște faptul că nu a existat vreo intenție din partea jucătorului, considerând că substanța interzisă a fost ingerată din cauza utilizării incorecte a unui medicament preventiv împotriva căderii părului. Acesta aparținea partenerei sale și conținea substanța respectivă.

Nu a existat nicio intenție de doping. UEFA reamintește că, în conformitate cu reglementările actuale, sportivul este responsabil pentru acțiunile sale și, în consecință, ar fi trebuit să verifice dacă medicamentul era permis înainte de a-l lua”.