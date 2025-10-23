Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu Chiricheș și contractul lui Cisotti

ADVERTISEMENT

FCSB o întâlnește pe Bologna în Europa League, în cadrul etapei cu numărul 3. Mihai Stoica, care îi urmărește îndeaproape pe jucătorii campioanei României, a transmis care este fotbalistul care se face remarcat la antrenamente, dar și care este situația fotbaliștilor cu experiență din lot.

Octavian Popescu, în top 3 jucători la antrenamente

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a dezvăluit că Octavian Popescu este într-o formă de zile mari, iar acest lucru iese în evidență la antrenamente. Oficialul de la FCSB susține că „George” a trecut printr-o schimbare bruscă, iar acest lucru nu poate decât să îl ajute.

„La momentul acesta, Tavi este, în antrenamente, în top 3 jucători fără discuții! Arată foarte, foarte bine. Ceva s-a întâmplat cu el, în sensul bun. Parcă și-a ridicat capul din pământ!

Tavi, din motive independente de voința lui, a avut o perioadă proastă. A jucat mult timp accidentat, dar acum este foarte bine”, a declarat Mihai Stoica.

Care este situația lui Vlad Chiricheș la FCSB

, Mihai Stoica a transmis că „veteranul” roș-albaștrilor trece printr-o accidentare și va fi indisponibil pentru următoarele săptămâni. Cât despre prelungirile de contract, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a recunoscut că Gigi Becali are grijă de fotbaliștii importanți din lot.

„(n.r. – Chiricheș ce face?) E în afara programului. Are o accidentare care, probabil, îl va ține departe câteva săptămâni.

(n.r. – Ați început să discutați prelungiri?) Eu am spus că Gigi își are jucătorii importanți securizați întotdeauna. Niciodată nu lasă un jucător important să ajungă în ultimii doi ani de contact”, a mai spus oficialul.

Mihai Popescu va părăsi FCSB la finalul contractului

la finalul contractului, scadent în vara anului 2026. În schimb, înțelegerea cu Cisotti va fi, cel mai probabil, prelungită.

„A venit discuția legată de accidentarea lui Mihai Popescu, însă hotărârea era deja luată înainte de accidentarea lui. El era în ultimul an de contract și am gândit altceva acolo, anume să nu mai continuăm.

Ca și contraexemplu am folosit situația lui Cisotti. El intră în vară în ultimul an de contract, dar eu sunt convins că Gigi Becali îi va prelungi contractul. Cisotti e un jucător foarte bun, chiar dacă are aceeași vârstă cu Popescu. Cisotti arată excepțional și pare că va mai juca foarte mulți ani la nivelul acesta”, a adăugat „MM”.

Mihai Stoica îl vede pe Cisotti în teren la 40 de ani

În încheiere, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că e profund impresionat de evoluțiile lui Juri Cisotti. Mihai Stoica este cel care a propus venirea mijlocașului italian și consideră că acesta va juca fotbal la un nivel înalt până la 40 de ani.

„Cisotti a jucat foarte mulți ani la un nivel mic, unde efortul este altul. Eu cred că Cisotti va schimba prefixul pe teren, la un nivel mare. Dacă va fi ferit de accidentări, eu îl văd la 40 de ani jucând.

Eu l-am propus pe Cisotti, iar Gigi l-a plăcut, asta a contat foarte mult. Eu am îndrăznit să-l propun, deși îmi încălcam principiile… Eu am spus mereu că un jucător care a jucat la un nivel mic nu poate ajunge să joace la un nivel mare. El ajunsese să joace la Liga a 3-a din România! Acolo, credeți-mă, Pintilii și Elias pot juca fundași centrali fără probleme.

A ajuns la Liga a 2-a, ca mai apoi să joace în SuperLiga la Galați. El niciodată nu a jucat prost, el întotdeauna a fost bun. Galați a avut meciuri proaste, dar el a fost întotdeauna bun”, a conchis Mihai Stoica.