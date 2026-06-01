Fotbalistul FCSB-ului a jucat într-un meci uluitor! Rezultat neverosimil înainte de Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Joao Paolo este unul dintre cei doi fotbaliști legitimați în SuperLiga României care vor fi prezenți la Cupa Mondială.

Insulele Capului Verde au zdrobit Serbia

Cu Joao Paolo pe teren doar 15 minute, africanii au demolat naționala Serbiei. La Lisabona, în Portugalia, Capul Verde a administrat sârbilor un sec 3-0, prin golurile înscrise de Lenini (min. 11), Duarte (min. 59) și Benchimol (min. 63).

ADVERTISEMENT

Fotbalistul FCSB-ului (41 selecții/1 gol) n-a fost titular deoarece cu doar 48 de ore înainte a evoluat pentru echipa de club în barajul de Conference League. Joao Paolo a fost integralist în partida Dinamo – FCSB, disputată vineri la Arcul de Triumf.

Naționala sa participă în premieră la Cupa Mondială, unde este într-o grupă cu Spania, Uruguay şi Arabia Saudită. Primul meci va fi tocmai cu Spania, pe 15 iunie, de la ora 19:00. Capul Verde va juca ulterior cu Uruguay, pe 22 iunie şi va încheia grupa cu duelul cu Arabia Saudită, de pe 27 iunie.

ADVERTISEMENT

Naționala lui Joao Paolo a lăsat acasă Camerunul

Până să înceapă Cupa Mondială, Capul Verde va mai juca un amical, cu naționala statului Bermude. Meciul e programat în America, la East Hartfort. Naționala lui Joao Paolo s-a calificat la Mondiale, câștigând grupa din care au mai făcut parte Camerun, Angola, Mauritius, Libia și Eswatini.

ADVERTISEMENT

Lotul Capului Verde pentru Campionatul Mondial

Portari: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC)

Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal CF), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh)

ADVERTISEMENT

Mijlocași: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar)

Atacanți: Ryan Mendes (Iğdır), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Toyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)

ADVERTISEMENT

Lukic merge la Mondiale, Ngezana nu

. Bosnia are o grupă echilibrată la Cupa Mondială, cu Elveția, Canada și Qatar. Sunt șanse ca Lukic să prindă minute la turneul final, chiar dacă nu este opțiunea numărul unu pentru postul de titular.

În cărți pentru Mondiale a fost și Siyabonga Ngezana, de la FCSB, dar el va rata prezența la Cupa Mondială, după ce în ultima perioadă a avut mari probleme medicale și a jucat foarte puțin. Chiar dacă a fost un jucător important pentru Africa de Sud în preliminarii, selevționerul Hugo Broos nu s eva baza pe el la turneul final.