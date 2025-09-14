Fotbalistul FCSB-ului lăsat gaj la Nuţu Cămătaru rupe tăcerea: “Bă, vezi cum mergi, că acum eşti al meu!”

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogați oameni din sportul românesc, însă latifundiarul din Pipera a trecut și prin momente mai puțin fericite. Marian Aliuță a rememorat un episod savuros cu patronul de la FCSB.

Marian Aliuță, lăsat gaj la Nuţu Cămătaru de Gigi Becali

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marian Aliuță a confirmat episodul în care el, alături de Mirel Rădoi, Florentin și Neaga au fost lăsați gaj de către patronul de la . Ba mai mult, cunoscutul interlop îi amintea de fiecare dată fotbalistului că trebuie să aibă grijă cum merge, pentru că îi aparține. În același timp, .

„Faptul că ia jucători de la fiecare echipele și plătește milioane de euro… A salvat și CFR-ul de câteva ori prin jucătorii aduși. De la Farul nici nu mai vorbim, pentru că Farul a trăit și trăiește datorită lui Gigi Becali.

(n.r. – E adevărată legenda că te-a lăsat gaj?) Asta da! Am fost lăsați gaj eu, Mirel, Florentin și Neaga la Nuțu Cămătaru. Nu mai știu câți bani erau în joc.

„L-am împrumutat pe Gigi Becali ca să îi dea banii înapoi lui Nuțu Cămătaru”

Știam că e așa, pentru că atunci când mă întâlneam cu cealaltă parte îmi spunea ‘Bă, vezi cum mergi, că ești la mine!’ Atunci mai glumeam și spuneam ‘Poți să mergi și liniștit pe stradă.’ Așa era perioada aia…

Eu i-am dat bani împrumut lui Gigi ca să îi dea lui Nuțu Cămătaru. După i-a dat și Mirel împrumut, dar eu am fost printre puținii care i-au dat bani în 2002. I-am dat vreo 200.000 de euro.

Erau bani în 2002, dar i-am dat. Am înțeles că Mirel i-a dat bani în perioada în care a fost închis. Nu am nicio ranchiună, eu chiar îl apreciez pe Gigi Becali”, a povestit Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.