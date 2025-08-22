Fotbalistul gay, care a împărțit vestiarul cu Florinel Coman și Răzvan Marin a luat o decizie radicală

Jakub Jankto este unul dintre puținii jucători care au făcut public că aparțin comunității LGBT. La doar 29 de ani, fotbalistul cu 45 de selecții la naționala Cehiei, își ia acum rămas bun de la fotbal pentru a sta cu fiul său.

Primul jucător din La Liga care a dezvăluit că e gay

care a făcut public că este gay, fiind unul dintre primii care a făcut acest lucru în fotbalul de elită.

“Salut! Sunt Jakub Jankto. Ca toţi ceilalţi, am punctele mele forte, am punctele mele slabe. Am o familie. Am prietenii mei. Am o meserie pe care am făcut-o cât de bine am putut, de ani de zile, cu seriozitate, profesionism şi pasiune.

Ca toţi ceilalţi, şi eu vreau să-mi trăiesc viaţa în libertate. Fără temeri. Fără prejudecăţi. Fără violenţă. Dar cu dragoste. Sunt homosexual şi nu mai vreau să mă ascund”, a scris Jankto, pe Instagram.

“Acum sunt liber”, a mărturisit Jakub Jankto pentru MARCA. Mărturisirea lui a avut darul de se elibera. “Am vrut să trăiasc așa cum trăiesc toți oamenii”, a spus el.

Și-a mărturisit orientarea sexuală acum doi ani

Mijlocașul a declarat că este homosexual în 2023, când a fost împrumutat la Sparta Praga de la Getafe. El a dezvăluit, la acea vreme, că primele săptămâni de la declarația sa “au fost grele pentru că nu știam la ce să mă aștept. Dar reacțiile au fost perfecte în Cehia, Spania, Italia”

În plus, Jankto a fost un exemplu de normalizare a situației privind libertatea sexuală. “Sper ca totul să continue ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vreau să merg mai departe ca jucător de fotbal, nu ca persoană gay”, a declarat el atunci.

Se retrage pentru a sta cu fiul lui

Jucătorul de 29 de ani a decis acum să se retragă. A jucat pentru echipe între Spania, Italia și Cehia. El a evoluat la Getafe, Sparta Praga, Udinese și, în ultimii doi ani, la Cagliari. Acolo, sezonul trecut a împărțit vestiarul cu Florinel Coman și

Motivul retragerii este legat de fiul său. “Nu l-am văzut de multe luni și am vrut să fiu aproape de el la Praga”, a mărturisit fostul jucător. În același timp, și problemele medicale l-au împins să ia această decizie.

“Am suferit o accidentare destul de gravă la gleznă. Am încercat să depășesc durerea, dar mi-a fost greu pe tot parcursul anului. Din păcate, aveam dureri severe”, a mai mărturisit internaționalul ceh.

Jankto a fost căsătorit cu fostul fotomodel Marketa Ottomanska până în 2021 și au împreună un băiețel de cinci ani. Fosta soție a salutat decizia acestuia de a-și mărturisi orientarea sexuală.

Fosta soție l-a încurajat în demersul lui

„Sunt foarte mândră că a reușit să-și adune atâta forță ca să facă anunțul. Este primul fotbalist activ care a anunțat (n.r. înaintea lui au făcut-o englezul Jake Daniels, de la Blackpool, şi australianul Josh Cavallo). Singurii care au recunoscut-o sunt cei retrași, toți ceilalți țin secret… Le este frică de ce vor spune oamenii”, a afirmat Marketa în 2023.

„Se temea că oamenii nu îl vor accepta așa cum este. Cred că oamenii îl vor iubi la fel de mult ca acum. … . Sunt încă mulți care îi scriu mesaje private și îl amenință. Este groaznic că asta continuă să se întâmple și în ziua de astăzi. Oameni care se interesează de viețile altora. … Nu-l învinovăţesc. Suntem părinți, așa că trebuie să ne înțelegem”, a mai spus Marketa.