Fotbalistul îndepărtat de la Universitatea Craiova a comis penalty-ul decisiv din U Cluj – FC Argeș 1-0. Fanii olteni, acuze grave: „Intenționat!”

Etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii a început cu meciul U Cluj – FC Argeș, câștigat de gazde cu 1-0. Florin Borța a fost jucătorul care l-a faultat în careu pe Alex Chipciu și care a cauzat astfel penalty-ul din care Dan Nistor a decis partida. Fanii au luat foc pe rețelele sociale după ce fundașul lateral, crescut de Universitatea Craiova, a pus acum în pericol șansele oltenilor la titlu.

La scurt timp după fluierul final din U Cluj – FC Argeș 1-0, fanii Universității Craiova au taxat grav gafa făcută de Florin Borța. Mai exact, suporterii au lansat atacuri licențioase la adresa fotbalistului pe pagina personală de Facebook: „Borța, mulțumim pentru ajutor, chiar nu trebuia”, sau „F***-ți m****i m*-**i de blatist î*****t! Te vinde Coman ca pe o c***ă”.

U Cluj, deși a dominat meciul, se îndrepta către un nou rezultat compromițător în lupta la titlu (n.r. – 0-0). Totul s-a schimbat în minutele de prelungire, când fundașul . Jucătorul i-a dat efectiv peste picioare veteranului din tabăra adversă. Arbitrul a dictat penalty, iar Dan Nistor a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 90+2, decizând astfel scorul final de 1-0.

Astfel, U Cluj a făcut 42 de puncte și a egalat Universitatea Craiova, cea care urmează să primească vizita lui Dinamo în cadrul aceleiași etape. Fanii au reacționat dur în mediul online. Dacă în toamna anului trecut, după un acum a devenit subiectul unor comentarii acide. Concret, îl acuză pe Borța că comis penalty-ul respectiv intenționat, având încă resentimente după ce a fost îndepărtat de Universitatea Craiova, clubul care l-a format.

Iată câteva reacții în acest sens: „Borța, un jucător frustrat pentru că a fost îndepărtat de la Universitatea Craiova, speră să fie transferat de U Cluj”, „Și eu sunt sigur că a făcut intenționat. N-ai cum să joci așa faza aia”, „Părerea mea este că se răzbună din cauza faptului că nu a fost păstrat la Craiova”.

Florin Borța, autogol în meciul tur din play-off dintre FC Argeș și U Cluj

Florin Borța a mai fost protagonist într-un moment suspectat de suporteri. . Atunci, Cătălin Căbuz a luftat incredibil și balonul a intrat în poartă. Ba mai mult, fanii consideră că etapa trecută, când Universitatea Craiova a învins FC Argeș la ea acasă cu 1-0, Florin Borța a jucat cu o ambiție suplimentară.

„Ce am văzut în această seară ridică mult mai multe semne de întrebare. Faultul lui Borța, în minutul 90, în careu, a fost nu doar inutil, ci complet evitabil. Genul acela de intervenție care nu are nicio logică în contextul jocului. Același jucător care etapa trecută părea dispus să lase totul pe teren împotriva noastră, acum face o greșeală care întoarce complet un meci”, a mai scris un alt suporter revoltat pe Facebook.

Istoricul lui Florin Borța la Universitatea Craiova. Fundașul lateral a fost crescut de olteni

Originar din Râmnicu Vâlcea, Florin Borța a fost crescut de Universitatea Craiova. Deși a fost legitimat la clubul din Bănie din 2016 până la începutul anului 2024, când a fost transferat definitiv de FC Argeș, fundașul a bifat mai multe împrumuturi la echipe precum Petrolul (în două rânduri) și Concordia Chiajna.

de comun acord: „OFICIAL | Universitatea Craiova și fundașul Florin Borța au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Mult succes în continuare, Florin!”. Astfel, el a apucat să strângă doar 9 jocuri în tricoul oltenilor. La FC Argeș, el a contribuit la revenirea echipei piteștene în SuperLiga și a bifat aici cele mai multe meciuri pentru un club din cariera sa: 68.