Fotbalistul iranian de care nimeni nu mai știe nimic după ce l-a numit Satana pe ayatollahul Ali Khamenei. E dispărut de 48 de ore și familia îl caută cu disperare

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacul lansat sâmbătă de SUA și Israel, dar lucrurile nu sunt deloc calme. Un fost fotbalist iranian a dispărut după ce a făcut o postare în care l-a criticat pe liderul suprem.

Un fotbalist iranian este dat dispărut după ce l-a acuzat pe Ali Khamenei

Fostul portar iranian Rashid Mazaheri a dispărut în urmă cu 48 de ore, după ce l-a comparat pe liderul suprem Ali Khamenei cu Satana într-o postare pe rețelele de socializare în care condamna masacrul protestatarilor din ianuarie din Republica Islamică.

Fotbalistul în vârstă de 36 de ani a postat pe Instagram o imagine cu Khamenei în care l-a numit ”Satana” și a scris: ”Dominația ta asupra acestui pământ sacru s-a încheiat”. Postarea a fost ștearsă ulterior, însă Mazaheri nu mai este de găsit.

Conform , dispariția a fost raportară de soția sa, Maryam Abdollahi, care a mărturisit că în prezent nu are nicio informație despre partenerul său, unde se află acesta sau dacă mai este în viață.

Rashid Mazaheri, acuzat de fraudă în Iran

Postul de televiziune Fars News, afiliat Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a anunțat în urmă cu câteva zile că a fost emisă o citație pe numele lui Mazaheri pentru o presupusă fraudă de aproximativ 80.000 de dolari și că fotbalistul ”exploatează situația țării și inventează minciuni pentru a evita plata datoriilor”.

Soția lui Rashid Mazaheri a respins aceste acuzații și a explicat că sunt doar minciuni. ”Orice informații care sugerează arestarea sa din cauza unor probleme financiare sunt minciuni fabricate menite să ascundă adevărul.

Rashid știa despre aceste capcane și a rămas curajos, rămânând în patria sa. Curajul său nu poate fi ascuns în spatele acestor scenarii murdare”, a postat ea pe Instagram.

Cine este Rashid Mazaheri, jucătorul care a participat și la Cupa Mondială

Rashid Mazaheri este unul dintre cei mai buni portari iranieni din ultima vreme. El a jucat în cariera sa aproape 250 de meciuri în campionatul Iranului la echipele Esteghlal Ahvaz, Foolad, Zob Ahan, Tractor, Esteghlal, Sepahan, Paykan și Nassaji.

În perioada 2015-2021 a fost o prezență constantă la echipa națională, însă a avut o concurență acerbă și nu a jucat decât 3 partide. El a făcut parte din lotul Iranului la Cupa Mondială din 2018, însă nu a evoluat niciun minut.

Un alt fotbalist iranian a fost condamnat la moarte

Criticii conducerii de la Teheran au avut de suferit în ultimii ani. Unul dintre aceștia este fotbalistul iranian Mohammad Hossein Hosseini, care a fost cu doar câteva zile înainte de atacul lansat de SUA și Israel.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a fost arestat în timpul protestelor declanșate pe fondul nemulțumirilor sociale și economice. Reținut inițial într-o închisoare din Mashhad, Hosseini ar fi fost transferat ulterior într-o locație necunoscută.

Ayatollahul Ali Khamenei, ucis în atacul de sâmbătă

Atacul lansat de americani și israelieni în Iran și-a atins ținta, . Corpul neînsuflețit al liderului iranian în vârstă de 86 de ani a fost găsit printre dărâmături.

Moartea lui Khamenei a fost confirmată chiar de Donald Trump. ”Ali Khamenei, una dintre cele mai malefice persoane din istorie, este mort. Aceasta nu este doar o dreptate pentru poporul din Iran, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda lui de huligani însetați de sânge”, a spus președintele american.