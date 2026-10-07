Fotbalistul la care visează Gigi Becali, pus la zid: „A greșit la golul suedezilor!”

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Dublu campion al României cu Dinamo, cu care a luat și două Cupe ale României, câștigător al Cupei UEFA Intertoto cu Guingamp și a Cupei Balcanice cu Inter Sibiu, Gică Mihali antrenează acum la juniorii lui Dinamo. Fostul stoper al Generației de Aur, care a lipsit la Mondialul din 1994 doar la jocul pierdut cu Suedia, din „sferturi”, și a bifat și un meci la Euro 1996, a dialogat cu FANATIK pe tema .

„Dacă Rațiu nu greșea, puteam face un egal cu Suedia”. Fotbalistul a fost lăudat recent de Gigi Becali

Gică, supărare mare în România după partidele tricolorilor din ultima perioadă.

– E firesc să fie așa. Nu mai suntem ce eram o dată, când ajunsesem pe locul 3 în lume, însă puțină lume se aștepta să nu luăm vreun punct în patru partide.

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Cine e vinovat?

– Eu zic că în toate meciurile greșelile individuale ne-au costat enorm, generând și căderile care au apărut după ce am primit golurile. Așa, au ieșit două meciuri foarte slabe, cu Polonia și Bosnia, unul – slăbuț, la suedezi, și unul acceptabil, cu Suedia, acasă. Dacă pe Arena Națională nu greșea Rațiu, la gol, puteam face un egal. Nu ai voie să lași adversarul între tine și poartă, te poziționezi să fie între tine și tușă.

Învățămintele lui Halagian

Prea multe erori defensive face Rațiu.

– , urcă bine, are viteză, centrează, driblează, îți ia ochii, dar are probleme pe faza de apărare. Or, eu știu de la nea Florin Halagian că prima calitate pe care trebuie să o ai este să-ți faci datoria pe postul pe care joci. Un fundaș central nu trebuie să dea pase decisive, pentru asta sunt mijlocașii. Așa, și la Rațiu. Dacă e fundaș dreapta, el trebuie prima dată să nu genereze probleme în zona lui, apoi să fie eficient în atac.

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În condițiile în care și Bancu are un profil asemănător cu cel al lui Rațiu, nu ar fi mai bine să se joace cu trei stoperi?

– E o variantă bună, pe asta a mers și nea Puiu Iordănescu la Mondialul din 1994. Gică însă a simțit cel mai bine acum cum trebuie să joace.

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Pe cine vezi stoperii de bază ai naționalei acum?

– În sistemul cu trei aș juca cu Coubiș în dreapta, Drăgușin în centru și Matei Ilie în stânga.

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Coubiș, Drăgușin și Ilie – viitorii stoperi ai naționalei

Explică de ce.

– Drăgușin joacă în Serie A. Când își va reintra în ritm, pentru că a lipsit mult, va fi om de bază la națională. Coubiș și Ilie sunt încă cruzi, dar au posibilitatea de a crește. Coubiș a făcut școala la zi, la Milan, e solid, Ilie are avantajul că e de picior stâng. El compensează faptul că nu are agresivitate ridicată prin faptul că pasează bine, este destul de tehnic. În plus, a demonstrat și tărie de caracter. După meciul slab cu Bosnia a jucat bine cu Suedia. Aici e și meritul lui Gică, l-a băgat iar, nu l-a îngropat.

Îți place vreun jucător de la naționala actuală?

– Sincer, acum nu prea îmi mai place de cineva… Îmi plăcea mult Ianis din perioada Rangers. Juca bine și la club, și la națională. Acum se cunoaște că nu e la nivel maxim, are nevoie de răbdare, se simte că a stat peste un an din cauza accidentării grave pe care a avut-o.

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„Hagi nu va demisiona!”

Ce părere ai de selecționerul Hagi? Probabil, una subiectivă, pentru că ai fost colegul lui…

– Gică iubește naționala ca nimeni altul. . Însă, la cum îl știu de luptător, nu va renunța, nu va demisiona. Poate se va întâmpla și la el cum s-a întâmplat cu Edi. Cu Edi, naționala a jucat slab în Liga Națiunilor, dar apoi și-a revenit, s-a calificat la Euro și a trecut acolo de grupe.

Tu ești optimist în privința viitorului?

– Va fi greu să ne calificăm la Euro 2028 din urna a treia. Totuși, cu puțin noroc la tragerea la sorți, putem avea șansa noastră.