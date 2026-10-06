Sport

Fotbalistul lăudat de Jose Mourinho semnează un nou contract cu Real Madrid!

Real Madrid a luat decizia după ultimele declarații ale lui Jose Mourinho! Fotbalistul lăudat recent de antrenorul portughez semnează un contract cu „galacticii”
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.10.2026 | 07:17
Fotbalistul laudat de Jose Mourinho semneaza un nou contract cu Real Madrid
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Fotbalistul lăudat de Jose Mourinho semnează un nou contract cu Real Madrid. Foto: Hepta
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Recent, Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, l-a lăudat în mod special pe unul dintre jucătorii săi. Este vorba despre tânărul Arda Guler (21 de ani). Mai exact, tehnicianul portughez a subliniat că, în ciuda vârstei sale încă destul de fragede, mijlocașul ofensiv turc a reușit deja să își pună amprenta în mare măsură pe jocul madrilenilor.

Arda Guler, lăudat recent de Jose Mourinho, urmează să semneze un nou contract cu Real Madrid

Concret, „The Special One” a vorbit în acel context despre viziunea, creativitatea și organizarea jocului ofensiv în ceea ce îl privește pe Guler. „Există oameni mai calificați decât mine să vorbească despre dezvoltarea sa, care au lucrat mai mult cu el de când a ajuns. Pentru mine, calitatea jocului său este incredibilă: viziunea sa, determinarea sa, organizarea jocului, stabilitatea pe care o transmite echipei, creativitatea sa.

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Este un jucător cu un potențial fantastic, care are deja cifre foarte interesante, iar acestea nu sunt doar despre pase decisive și goluri, ci cifre care rezultă dintr-o analiză mai aprofundată. Este un tip care are o mare influență”, a spus Mourinho.

La scurt timp după producerea acestor declarații, cei de la Real Madrid i-au oferit lui Arda Guler o prelungire a contractului scadent în vara anului 2029. Iar potrivit jurnaliștilor spanioli de la AS, internaționalul turc a acceptat deja această propunere și astfel urmează în principiu ca în scurt timp el să semneze o nouă înțelegere, valabilă de această dată până în vara lui 2031.

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Arda Guler Real Madrid
Arda Guler, starul turc de la Real Madrid. Foto: Hepta

Care este următoarea țintă a lui Real Madrid

Așadar, în linii mari este de așteptat ca un anunț oficial în acest sens să fie făcut în viitorul apropiat de către cei de la Real Madrid prin intermediul canalelor clasice de comunicare. Conform sursei citate, urmează ca și lui Thibaut Courtois (34 de ani) să i se ofere o prelungire a actualului contract. În cazul portarului belgian însă, va fi vorba despre o extensie pe doar un an, bineînțeles și prin prisma vârstei sale destul de înaintate deja.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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