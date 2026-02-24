Fotbalistul lui AC Milan, mutilat după o accidentare horror! Cum arată la două zile după ce a fost transportat de urgență la spital

ADVERTISEMENT

Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a fost transportat de urgență la spital în timpul meciului cu Parma, câștigat de „cruciați” cu 1-0, după ce portarul advers l-a lovit în plin în timpul unei ieșiri pe centrare. Englezul a vorbit pentru prima dată despre incidentul oribil și a dezvăluit primele poze cu felul în care arăta fața sa înaintea intervențiilor, după o fractură de mandibulă și mai mulți dinți pierduți.

Cum arată Loftus-Cheek după accidentare horror din meciul AC Milan – Parma

Fostul jucător al celor de la Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, a trecut prin momente groaznice în partida dintre AC Milan și Parma. Mijlocașul milanezilor a sărit la o minge împreună cu Corvi și a fost lovit puternic de portarul Parmei. În urma impactului, el a căzut la pământ și a avut nevoie de mai multe minute de îngrijiri pe gazon, după care a fost urcat pe targă și transportat de urgență la spital.

Verdictul medicilor a fost unul dur. Englezul a suferit o fractură de mandibulă, ceea ce înseamnă că va lipsi o perioadă bună de pe teren. La câteva ore după incident, el a transmis un mesaj fanilor: „A fost o lovitură dură, dar ce a fost mai rău a trecut.

Mulțumesc din suflet întregului staff medical pentru profesionalismul de care a dat dovadă. Un mulțumesc special fanilor pentru numeroasele mesaje de susținere: le-am citit, le-am simțit și mi-au dat o forță incredibilă. Mulțumesc și colegilor mei. Acum, mergem înainte spre obiectivele noastre, puternici și uniți. Împreună!”, a scris britanicul într-un mesaj pe social media.

Pe lângă mesaj, Loftus-Cheek a postat și două poze pe Instagram, care, cel mai probabil, reprezintă starea sa înaintea intervenției medicilor și imediat după.

Rezultatul lui AC Milan îl bucură pe Cristi Chivu! Inter s-a distanțat la zece puncte

Deși accidentarea lui Loftus-Cheek nu aduce bucurie nimănui, rezultatul echipei sale din meciul cu Parma o face. „Diavolii milanezi” au făcut un nou pas greșit, iar

Inter Milano are un parcurs foarte bun până în acest moment. Chiar dacă în meciurile cu echipele mari din Serie A nu are un bilanț foarte bun, Nerazzurri s-au împiedicat foarte rar contra echipelor mai slab cotate, iar acest lucru i-a adus la zece puncte distanță de locul al doilea, cu 12 meciuri rămase de disputat.