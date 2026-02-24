Sport

Fotbalistul lui AC Milan, mutilat după o accidentare horror! Cum arată la două zile după ce a fost transportat de urgență la spital

Ruben Loftus-Cheek, jucătorul celor de la AC Milan, a suferit o accidentare groaznică în ultimul meci de campionat, contra celor de la Parma! Cum arată fotbalistul la două zile de la incident
Ciprian Păvăleanu
24.02.2026 | 12:17
Fotbalistul lui AC Milan mutilat dupa o accidentare horror Cum arata la doua zile dupa ce a fost transportat de urgenta la spital
ULTIMA ORĂ
Ruben Loftus-Cheek a suferit o accidentare oribilă în meciul Parma - AC Milan. Foto:hepta.ro
ADVERTISEMENT

Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a fost transportat de urgență la spital în timpul meciului cu Parma, câștigat de „cruciați” cu 1-0, după ce portarul advers l-a lovit în plin în timpul unei ieșiri pe centrare. Englezul a vorbit pentru prima dată despre incidentul oribil și a dezvăluit primele poze cu felul în care arăta fața sa înaintea intervențiilor, după o fractură de mandibulă și mai mulți dinți pierduți.

Cum arată Loftus-Cheek după accidentare horror din meciul AC Milan – Parma

Fostul jucător al celor de la Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, a trecut prin momente groaznice în partida dintre AC Milan și Parma. Mijlocașul milanezilor a sărit la o minge împreună cu Corvi și a fost lovit puternic de portarul Parmei. În urma impactului, el a căzut la pământ și a avut nevoie de mai multe minute de îngrijiri pe gazon, după care a fost urcat pe targă și transportat de urgență la spital.

ADVERTISEMENT

Verdictul medicilor a fost unul dur. Englezul a suferit o fractură de mandibulă, ceea ce înseamnă că va lipsi o perioadă bună de pe teren. La câteva ore după incident, el a transmis un mesaj fanilor: „A fost o lovitură dură, dar ce a fost mai rău a trecut. 

Mulțumesc din suflet întregului staff medical pentru profesionalismul de care a dat dovadă. Un mulțumesc special fanilor pentru numeroasele mesaje de susținere: le-am citit, le-am simțit și mi-au dat o forță incredibilă. Mulțumesc și colegilor mei. Acum, mergem înainte spre obiectivele noastre, puternici și uniți. Împreună!”, a scris britanicul într-un mesaj pe social media.

ADVERTISEMENT
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Digi24.ro
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia

Pe lângă mesaj, Loftus-Cheek a postat și două poze pe Instagram, care, cel mai probabil, reprezintă starea sa înaintea intervenției medicilor și imediat după.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Loftus-Cheek după accidentarea din meciul Parma - AC Milan
Loftus-Cheek după accidentarea din meciul Parma – AC Milan

Rezultatul lui AC Milan îl bucură pe Cristi Chivu! Inter s-a distanțat la zece puncte

Deși accidentarea lui Loftus-Cheek nu aduce bucurie nimănui, rezultatul echipei sale din meciul cu Parma o face. „Diavolii milanezi” au făcut un nou pas greșit, iar presa din Italia spune deja despre Cristi Chivu că este cu o mână pe trofeu.

Inter Milano are un parcurs foarte bun până în acest moment. Chiar dacă în meciurile cu echipele mari din Serie A nu are un bilanț foarte bun, Chivu a știut secretul pentru câștigarea unui campionat. Nerazzurri s-au împiedicat foarte rar contra echipelor mai slab cotate, iar acest lucru i-a adus la zece puncte distanță de locul al doilea, cu 12 meciuri rămase de disputat.

ADVERTISEMENT

 

Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar...
Fanatik
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la câte a făcut!”
Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”:...
Fanatik
Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”: ”Nu mai vor titlul?!”
UEFA, o nouă anomalie în războiul FCSB – Steaua!
Fanatik
UEFA, o nouă anomalie în războiul FCSB – Steaua!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai...
iamsport.ro
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai văzut ce i-a făcut Gigi Becali aseară?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!