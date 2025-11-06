Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”

ADVERTISEMENT

FCSB o întâlnește pe Basel în etapa a 4-a din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Duelul se anunță a fi unul complicat, mai ales că acesta se dispută în deplasare. Puțină lume știe că elvețienii au și un jucător cu origini români în lot, iar acesta a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului.

Flavius Daniliuc, declarații despre România înainte de Basel – FCSB

Flavius Daniliuc este născut la Viena, în Austria, din părinți români originari la Suceava. Înainte de Basel – FCSB, f și se bucura foarte mult de sentimentul de libertate pe care îl oferă țara noastră. Între timp, bunicii săi au murit și multe cunoștințe s-au mutat, astfel că fotbalistul nu a mai revenit de ceva timp pe tărâm românesc.

„(n.r. – Cât de des îți vizitezi rudele din România?) Vizitam mai des când eram mic. Nu mai este cazul acum, pentru că foarte mulți s-au mutat și nu mai trăiesc în România. Nu prea mai am motive acum să vizitez țara.

Orice amintire din România, în care am petrecut timp cu familia împreună, este frumoasă. România este cunoscută pentru faptul că este o țară mai liberă. Există legi și acolo, dar te poți bucura mai mult de viață.

Când eram mai mic, împreună cu fratele meu ne jucam cu mingea pe străzi. Dacă aș fi pus să aleg cea mai frumoasă amintire din România, asta ar fi, faptul că am petrecut timp cu familia și că ne bucuram de un sentiment de libertate”, a declarat Flavius Daniliuc la conferința de presă.

Ce a spus Daniliuc despre meciul cu FCSB

, Flavius Daniliuc a transmis că este un meci ca oricare altul. Duelul va fi totuși unul special pentru fotbalist, acesta anunțând că toată familia sa va fi prezentă în tribunele stadionului din Basel.

„Va fi un meci ca oricare altul. Singura diferență este că, pentru prima dată, întreaga mea familie va fi împreună în tribune, la Basel”, a mai spus Flavius Daniliuc.

Părinții lui Flavius Daniliuc au părăsit România înainte de revoluție, astfel că fundașul s-a născut peste granițe. Deși putea să reprezinte țara noastră la nivelul echipei naționale, acesta a preferat să aleagă Austria, națională pentru care a bifat deja trei prezențe.