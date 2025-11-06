Sport
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”

Un jucător de la Basel a copilărit în România, loc în care s-au născut părinții săi. Ce spune adversarul FCSB-ului din Europa League despre țara noastră.
Iulian Stoica
06.11.2025 | 13:50
Fotbalistul cu origini romanesti de la Basel a dezvaluit de ce nu mai vine atat de des in Romania Tara este cunoscuta pentru asta
Fotbalistul cu origini românești, declarații înainte de Basel - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB o întâlnește pe Basel în etapa a 4-a din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Duelul se anunță a fi unul complicat, mai ales că acesta se dispută în deplasare. Puțină lume știe că elvețienii au și un jucător cu origini români în lot, iar acesta a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului.

Flavius Daniliuc, declarații despre România înainte de Basel – FCSB

Flavius Daniliuc este născut la Viena, în Austria, din părinți români originari la Suceava. Înainte de Basel – FCSB, fundașul central a mărturisit că vizita des România în copilărie și se bucura foarte mult de sentimentul de libertate pe care îl oferă țara noastră. Între timp, bunicii săi au murit și multe cunoștințe s-au mutat, astfel că fotbalistul nu a mai revenit de ceva timp pe tărâm românesc.

„(n.r. – Cât de des îți vizitezi rudele din România?) Vizitam mai des când eram mic. Nu mai este cazul acum, pentru că foarte mulți s-au mutat și nu mai trăiesc în România. Nu prea mai am motive acum să vizitez țara.

Orice amintire din România, în care am petrecut timp cu familia împreună, este frumoasă. România este cunoscută pentru faptul că este o țară mai liberă. Există legi și acolo, dar te poți bucura mai mult de viață.

Când eram mai mic, împreună cu fratele meu ne jucam cu mingea pe străzi. Dacă aș fi pus să aleg cea mai frumoasă amintire din România, asta ar fi, faptul că am petrecut timp cu familia și că ne bucuram de un sentiment de libertate”, a declarat Flavius Daniliuc la conferința de presă.

Ce a spus Daniliuc despre meciul cu FCSB

Întrebat despre partida cu FCSB, Flavius Daniliuc a transmis că este un meci ca oricare altul. Duelul va fi totuși unul special pentru fotbalist, acesta anunțând că toată familia sa va fi prezentă în tribunele stadionului din Basel.

„Va fi un meci ca oricare altul. Singura diferență este că, pentru prima dată, întreaga mea familie va fi împreună în tribune, la Basel”, a mai spus Flavius Daniliuc.

Părinții lui Flavius Daniliuc au părăsit România înainte de revoluție, astfel că fundașul s-a născut peste granițe. Deși putea să reprezinte țara noastră la nivelul echipei naționale, acesta a preferat să aleagă Austria, națională pentru care a bifat deja trei prezențe.

  • 2,7 milioane de euro este cota de piață a lui Daniliuc
