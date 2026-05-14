Fotbalistul din România are o relație cu Laura Giurcanu? Cei doi au dat de înțeles că formează un cuplu

Unul dintre cei mai cunoscuți fundași centrali se află în centrul atenției în planul amoros. Descoperă în rândurile de mai jos cine este, în realitate, fotbalistul lui CFR Cluj care are o relație cu Laura Giurcanu. Vedeta este mai mare decât acesta.

Laura Giurcanu, relație cu un sportiv de la CFR Cluj

CFR Cluj are jucători de renume și care provin din mai multe țări, unul dintre ei fiind . Marian Huja (26 ani) s-a integrat de minune în România, după ce tânărul de origine portugheză a fost împrumutat în iarnă din Polonia, de la Pogon Szczecin. S-a născut la Cacém, în Portugalia.

Acesta are o poveste de viață emoționantă, la un moment dat dezvăluind că a fost . A fost dat afară din casă de către figura paternă când avea 15 ani. Sportivul nu s-a lăsat afectat de aceste probleme și s-a focusat pe carieră, dovadă că în anul 2018 a semnat primul său contract profesional cu echipa daneză HB Køge.

În planul sentimental nu se știau până acum multe informații, dar iată că a intrat în peisaj o vedetă celebră. Laura Giurcanu (29 ani) este influencerița care l-a cucerit pe fotbalistul portughez. Frumoasa blondină a dat de înțeles că formează un cuplu cu sportivul mai mic cu 3 ani. Creatoarea de conținut nu vede diferența de vârstă ca un impediment.

Potrivit , fosta concurentă de la America Express și Marian Huja se urmăresc reciproc pe Instagram. De asemenea, tânăra s-a fotografiat cu bluza fotbalistului de la CFR Cluj, fanii remarcând imediat că măsura nu i se potrivește. Aceasta îi vine largă, semn că nu face parte din garderoba personală.

Mai mult decât atât, Laura Giurcanu și sportivul au imagini din aceeași mașină. Așadar, s-au dat de gol în repetate rânduri, mai ales că influencerița a vizitat în luna aprilie orașul Cluj-Napoca. Cel mai probabil au avut parte de mai multe întâlniri, aceste semne nefiind doar simple coincidențe în ceea ce-i privește pe îndrăgostiți.

Cine este jucătorul lui CFR Cluj

Marian Huja și Laura Giurcanu nu au oferit până acum nicio declarație pe marginea subiectului ”fierbinte” care îi are în prim-plan. Preferă să fie discreți, sursa menționată arătând că au un motiv pentru care recurg la aceste gesturi. Se pare că jucătorul lui CFR Cluj nu era deloc un bărbat singur când i-a ieșit în cale vedeta.

Tânărul avea o relație sentimentală care dura deja de 2 ani, însă i-a pus punct când a cunoscut-o pe influenceriță. Blondina l-a fermecat iremediabil pe portughezul care măsoară 1,93 metri. El s-a remarcat la Petrolul Ploiești, în SuperLiga. Pe numele său complet Marian Fernando Huja, fotbalistul s-a născut la Agualva-Cacem, Portugalia.

A venit pe lume în data de 5 august 1999, din părinți români care provin din Țara Oașului, Transilvania. A început fotbalul la Academia lui Belenenses. Ulterior, s-a perfecționat la academia lui Watford. La Petrolul a ajuns în 2020, de la formația daneză de ligă secundă KF Hoge, unde jucase două sezoane.

Mai târziu, Marian Huja a debutat la seniori pentru echipa daneză HB Køge, pe 29 iulie 2018. S-a întâmplat într-o victorie cu 5-2 pe teren propriu împotriva lui FC Roskilde în liga a doua. În prezent, la CFR Cluj este clasat pe locul 4 în topul fotbaliștilor. Cota sa de piață este de 1,5 milioane de euro, conform .