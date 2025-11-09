Fotbalistul lui Csikszereda se victimizează în presa maghiară: „Nu suntem cel mai bine tratați”

ADVERTISEMENT

Marton Eppel, fotbalistul care a fost transferat în vara lui 2025 de la Nyregyhaza la Csikszereda, se victimizează în presa maghiară. Sportivul în vârstă de 34 de ani susține că echipa la care evoluează nu este tratată tocmai bine.

El e fotbalistul lui Csikszereda care se victimizează în presa maghiară

Atacantul celor de la Csikszereda a oferit un interviu complet neașteptat pentru jurnaliștii maghiari. Jucătorul care a semnat un contract cu echipa din Ținutul Secuiesc a dat cărțile pe față. A spus ce dificultăți întâmpină.

Sportivul a dezvăluit că este tratată diferit față de celelalte. În schimb, acesta a ținut să sublinieze că până în momentul de față nu s-a confruntat cu nicio situație complicată.

„Situația e clară: există o echipă maghiară pe lângă 15 echipe românești, deci nu suntem cel mai bine tratați, dar sincer, nu am avut încă o experiență prea negativă.

Pentru meciurile mai serioase există o atenție sporită a poliției și câteva măsuri de securitate, dar nu e ceva rău deocamdată”, a declarat Marton Eppel de la Csikszereda, relatează .

Cum s-a adaptat Marton Eppel în România

Fotbalistul maghiar duce un trai foarte plăcut la Miercurea Ciuc. Marton Eppel nu a ajuns singur în țara noastră, ci împreună cu întreaga familie. Cei dragi s-au integrat foarte bine în comunitatea maghiară, unde se simt ca acasă.

„Mă simt foarte bine. Am doi copii, o soție, așa că nu mă uit doar la fotbal când schimb echipa. Îmi place foarte mult aici, la Miercurea Ciuc. Fiica mea merge la o grădiniță maghiară.

Fiul meu este încă mic, nu știe unde suntem, dar ne place foarte mult să fim aici. Campionatul este bun, Liga 1 este poate mai tactică (n.r. – comparativ cu campionatul Ungariei), dar sunt mai mulți jucători buni aici care pot decide meciurile.

Mă simt complet ca acasă, ca și cum aș fi într-o localitate de provincie din Ungaria. Vorbim maghiară în oraș și în vestiar, iar antrenorul vorbește maghiară cu noi.

Sunt câțiva jucători cărora trebuie să li se traducă în engleză, dar totul se întâmplă în maghiară la club și în afara clubului”, a completat atacantul celor de la , Marton Eppel, mai arată sursa citată mai sus.