Fotbalistul lui Dinamo a ajuns din nou pe masa de operație! A suferit a două intervenție la menisc

În luna februarie a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul stâng, iar acum a ajuns din nou pe masa de operație. Fotbalistul lui Dinamo, Cristian Licsandru, a trecut printr-o altă operație la menisc. Cum se simte în momentul de față.

Fotbalistul lui Dinamo, din nou pe masa de operație

Cristian Licsandru s-a accidentat destul de grav în ultimele zile din cantonamentul de iarnă. A trecut prin probleme grave la începutul lui 2025, iar acum a fost operat pentru a doua oară. Intervenția a avut loc la menisc.

Jucătorul de 22 de ani, care evoluează în Liga I, a mers de această dată într-o clinică din străinătate. s-a desfășurat în Italia, după ce prima a fost realizată în țara noastră. Din păcate, implantul care îi fusese pun în genunchiul stâng a fost respins de organism.

Prin urmare, a avut nevoie de încă o procedură. Pentru că a fost vorba de o ruptură a ligamentelor încrucișate, fotbalistul celor de la Dinamo a avut nevoie de o perioadă de recuperare destul de lungă. În prezent, a apelat la un kinetoterapeut.

„Mihail Cristian Licsandru a fost supus unei operații de menisc reușite, efectuată de prof. Mariani. Jucătorul lui Dinamo a finalizat ieri prima fază a recuperării postoperatorii”, este mesajul postat pe Instagram, de clinica în care a fost operat fotbalistul român.

”Începuse bine, prinsese lotul de U21”

Fotbalistul de la Dinamo a avut un început promițător pe teren. Înainte de a semna cu ”câinii” a evoluat pentru CS Blejoi, Petrolul, FC Voluntari II și CS Tunari. Conform site-urilor de specialitate este cotat la suma de 250.000 de euro.

„Are o problemă gravă şi îmi pare rău de copilul ăsta. Începuse bine, prinsese lotul de U21, cumva crescuse în sânul echipei şi lumea începuse să-l perceapă ca un jucător cu reale calităţi.

Prinsese bine cantonamentul din iarnă şi a avut ghinion. În şase săptămâni de abia să revină… În ultimele două zile de cantonament s-a accidentat, a avut o ruptură de ligament.

A avut o operaţie care a descurs ciudat, corpul nu i-a acceptat un fel de implant, pe care a trebuit să-l scoată”, spunea în urmă cu câteva luni Andrei Nicolescu, despre situația lui Cristian Licsandru, conform .

În altă ordine de idei, au trecut 11 luni de la ultimul meci în care a jucat . Acesta a evoluat în Cupa României, în partida cu Petrolul, care s-a terminat 0-0. Meciul a avut loc pe 18 decembrie 2024.