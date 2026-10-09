Sport

Fotbalistul lui Dinamo propus la naționala lui Hagi: „Solid! E o soluție”

Dinamo a făcut o primă repriză bună în deplasarea de la Sepsi, iar unul dintre fotbaliștii „câinilor” a fost propus la naționala României! Cine este cel ce poate reprezenta o soluție serioasă pentru Gică Hagi
Ciprian Păvăleanu
09.10.2026 | 23:20
Fotbalistul lui Dinamo propus la nationala lui Hagi Solid E o solutie
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Andrei Mărginean este văzut ca o variantă foarte bună pentru naționala României. Foto: Sportpictures.eu
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Dinamo București a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri în meciul de la Sfântu Gheorghe, contra lui Sepsi. „Câinii roșii” au făcut o repriză solidă și au marcat prin spaniolii Martin Pascual și Alberto Soro, în timp ce ambele pase decisive au fost date de Danny Armstrong. Cu toate astea, încă un fotbalist s-a strecurat printre evidențiații lui Florin Prunea, fostul portar al lui Dinamo. Andrei Mărginean (25 de ani), omul de la mijlocul formației lui Nuno Campos, este văzut ca o soluție bună pentru naționala lui Hagi.

Andrei Mărginean, propus la naționala României la pauza meciului Sepsi – Dinamo

Dinamo a făcut repriza perfectă în prima jumătate a meciului cu Sepsi. Elevii lui Nuno Campos au marcat de două ori și au intrat la vestiare cu un avantaj liniștitor de două goluri. Pascual, Soro și Armstrong au fost clar cei mai buni oameni ai lui Dinamo, însă nici aportul lui Andrei Mărginean nu poate fi trecut cu vederea.

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Mijlocașul a fost lăudat de Marcel Pușcaș după victoria cu Farul din ultima etapă, care l-a numit MVP-ul meciului și liderul real al lui Dinamo, iar acum, Florin Prunea și-a exprimat, de asemenea, părerea despre jocul său și spune că ar merita chiar să fie chemat la națională de Gică Hagi

„Joc solid al lui Dinamo. Nu s-a născut jucător să-l oprească pe Pascual. Soro și Armstrong foarte buni. Și Mărginean a făcut un joc solid. E o soluție pentru echipa națională. Sepsi a avut un șut, dar Dinamo domină”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

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Mărginean s-a aflat pe lista preliminară a lui Gică Hagi

Într-adevăr, Andrei Mărginean este unul dintre fotbaliștii pe care Gică Hagi îi urmărește cu atenție, tocmai de aceea el s-a aflat pe lista preliminară pentru acțiunea naționalei din septembrie/octombrie, care nu s-a terminat deloc bine. Tocmai de aceea, selecționerul României ar putea renunța la mai mulți dintre fotbaliștii convocați pentru aceste meciuri și să apeleze la câțiva care s-au aflat pe lista preliminară, cum ar fi Mărginean sau Ianis Stoica.

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Mijlocașul lui Dinamo s-a arătat extrem de entuziasmat atunci când a aflat că se află în atenția lui Gică Hagi și a povestit că a avut un șoc atunci când a primit o poză cu lotul provizoriu ales de „Rege”. Chiar dacă visul său de a fi convocat la națională nu s-a îndeplinit la primele patru meciuri din UEFA Nations League, acest lucru s-ar putea întâmpla peste doar o lună, când „tricolorii” vor juca ultimele două meciuri, acasă cu Polonia și în deplasare cu Bosnia.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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