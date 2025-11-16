Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la Oxford. Critici dure pentru antrenamentele lui Pep Guardiola: ”Pierdeam ore întregi”

ADVERTISEMENT

El este fotbalistul lui Manchester City care a decis să renunțe la fotbal pentru a urma o altă carieră. A ales să studieze dreptul, la Oxford, aducând critici dure pentru antrenamentele lui Pep Guardiola. Ce l-a nemulțumit, de fapt.

Cine e jucătorul de la Manchester City care s-a retras pentru a studia la Oxford

Han Willhoft-King este considerat un star în Premier League. A strălucit pentru Sky Blues, echipă de fotbal unde a evoluat la Under-21. Anterior, a fost la Tottenham, iar în ultima perioadă a fost antrenat de Pep Guardiola.

ADVERTISEMENT

A făcut parte din formația , unde i se preconiza un viitor extraordinar de frumos. Din păcate, mijlocașul defensiv a luat decizia să renunțe la sport pentru a se îndrepta spre o altă profesie. A făcut acest pas la doar 21 de ani.

Sportivul a anunțat că vrea să studieze dreptul la Universitatea Oxford în loc să concureze pentru un rol în prima echipă. Prin urmare, antrenorul a suferit o lovitură grea atunci când a fost informat în această privință.

ADVERTISEMENT

Adolescentul este extrem de apreciat de , însă acesta îi aduce critici aspre. Han Willhoft-King a dezvăluit că nu i-a plăcut să fie pe terenul de fotbal, deși s-a antrenat alături de jucători de renume internațional.

ADVERTISEMENT

Printre aceștia se numără Erling Haaland și Kevin De Bruyne. Cu toate acestea, fostul internațional al Angliei U16 a ales să părăsească terenul. Decizia a fost luată după ce a trecut cu brio testul național de aptitudini pentru drept, la Oxford.

De ce a renunțat la antrenamentele cu Pep Guardiola

Fotbalistul lui Manchester City care a renunțat la sport pentru facultate a început să joace încă din copilărie. Tânărul s-a alăturat echipei Tottenham la doar 6 ani, iar apoi a refuzat ofertele primite de la Spurs.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă a acceptat un loc la UCLA pentru a fi titular. Ulterior, Han Willhoft-King a semnat pentru șase luni cu FC Cincinnati 2 în MLS Next Pro. Mai târziu, a făcut un pas remarcabil către Manchester City.

„Nu mi-a plăcut. Nu știu ce a fost, poate mediul. Și mă plictisesc des. Te antrenai, veneai acasă și nu făceai nimic. Dacă compar cu ceea ce fac acum, mi-e greu să găsesc timp liber într-o zi.

Fie studiez, fie ies cu prietenii, fie joc pentru prima echipă a universității, fie merg la facultate. Întotdeauna m-am simțit substimulat în fotbal. Nu mă înțelegeți greșit. Îmi plăcea.

Am simțit mereu că aș putea face mai mult. Pierdeam ore întregi din zi. Aveam nevoie de ceva diferit, iar Oxford mă entuziasma. Presupun că acesta este motivul. Accidentările au fost un factor important.

Acesta este răspunsul simplu. Am simțit că aveam nevoie de ceva mai mult, în principal intelectual, ceea ce sună destul de pretențios. În cel mai bun caz – vei juca timp de 10, 15 ani și după aceea, ce?

M-am gândit că mersul la universitate îmi va oferi o platformă pentru a face ceva cel puțin pentru mai mult timp decât următorii 10-15 ani. Deci, este și o chestiune pe termen lung”, a explicat Han Willhoft-King, pentru .