Fotbalistul lui Real Madrid a ieșit la atac după ce a fost acuzat că nu a dorit să joace în Champions League! De la ce a pornit totul

, însă a existat și o situație neplăcută pentru Xabi Alonso. Federico Valverde, lăsat pe bancă de tehnicianul spaniol, a fost acuzat de jurnaliștii iberici că ar fi refuzat să joace în Kazahstan.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul lui Real Madrid a „explodat” după ce a fost acuzat că a refuzat să joace

Mijlocașul din Uruguay a negat vehement că nu a dorit să joace și a lansat un mesaj dur pe rețelele sociale la adresa celor care l-au acuzat de acest lucru. „Am citit mai multe articole care mi-au atacat caracterul. Știu că am avut meciuri mai puțin bune, sunt conștient. Nu ascund nimic, sunt deschis. Sunt cu adevărat trist.

Se pot spune multe lucruri despre mine, dar sub nicio formă nu se poate spune că am refuzat să joc. Am dat tot ce am avut, chiar și mai mult, pentru acest club. Am jucat cu fractură sau alte accidentări și niciodată nu m-am plâns și nu am cerut o pauză. Am o relație bună cu antrenorul, iar asta îmi dă încrederea necesară să îi spun care este postul care îmi place cel mai mult pe teren, dar de fiecare dată i-am spus că sunt disponibil pentru a juca pe orice post, în orice meci.

ADVERTISEMENT

Mi-am dat sufletul pentru acest club și o voi face în continuare, chiar dacă uneori nu e de ajuns sau nu joc așa cum mi-aș dori, jur pe mândria mea că niciodată nu mă voi da bătut și voi lupta până la final, indiferent pe ce post joc”, a transmis Federico Valverde pe .

Ce s-a întâmplat la partida Kairat – Real Madrid

Înainte de partida pe care Real Madrid urma să o dispute contra lui Kairat, Fede Valverde a afirmat că „Nu s-a născut pentru a juca fundaș dreapta”, deși Xabi Alonso avea nevoie de o variantă pentru acel post, ținând cont de faptul că Dani Carvajal era suspendat, iar .

ADVERTISEMENT

În timpul meciului, Valverde s-a comportat oarecum ciudat, fiind lăsat pe bancă de tehnicianul Realului. „S-a ridicat ultimul de pe bancă și s-a încălzit separat de restul colegilor. În repriza a doua, a putut fi urmărit mergând cu mâinile la spate, urmărindu-și colegii în timp ce făceau exerciții, înainte de a reveni pe bancă, știind că nu va juca niciun minut”, au notat cei de la .

ADVERTISEMENT

Ce realizări a avut Federico Valverde sub comanda lui Xabi Alonso

Valverde a avut un start pozitiv în mandatul lui Xabi Alonso, fiind titular și căpitan în toate partidele de la Campionatul Mondial al Cluburilor, reușind chiar să marcheze două goluri. În La Liga, fotbalistul din Uruguay a jucat constant în primele etape, înainte de a fi lăsat pe bancă la meciul cu Real Sociedad, în care a intrat în repriza secundă.

Mijlocașul a oferit trei pase decisive în noul sezon, toate în La Liga, ultima în succesul obținut pe 23 septembrie, 4-1 contra lui Levante, în care a purtat din nou și banderola de căpitan. Valverde a semnat cu Real Madrid în 2016, fiind transferat de la Penarol, iar după un sezon la echipa secundă și un altul sub formă de împrumut la Deportivo, a început să joace constant pentru „Los Blancos” începând din 2018. Acesta a câștigat de două ori UEFA Champions League, dar și trei titluri în La Liga.