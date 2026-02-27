Fotbalistul lui Real Madrid, declarație virală. Premoniție incredibilă sau atac direct la adresa UEFA: „Toată lumea știe asta”

ADVERTISEMENT

, iar Real Madrid, care a eliminat-o pe Benfica, a aflat că urmează să joace împotriva unui vechi dușman, Pep Guardiola, care o pregătește pe Manchester City.

Declarația dată de Courtois înainte de a afla că Real Madrid o să joace cu Manchester City în optimile Champions League

Duelurile dintre „Galactici” și Manchester City au devenit deja o obișnuință în ultimii ani, iar o declarație dată de portarul Thibaut Courtois, imediat la finalul victoriei , 2-1, din play-off-ul Champions League, a devenit rapid virală.

Goalkeeperul belgian a fost întrebat pe cine își dorește ca adversar în faza următoare și fără ezitare a spus că „oricum va fi Manchester City”, lucru care s-a și întâmplat. ”Știm cu toții că vineri, la tragerea la sorți, va fi Manchester City! Toată lumea știe asta…”, a spus Courtois după confruntarea cu Benfica.

Real Madrid are un traseu extrem de dificil în Champions League

Ibericii nu au avut noroc la tragerea la sorți, asta pentru că puteau să joace în optimi cu Sporting Lisabona, echipă care este mai slab cotată decât Manchester City. Dacă vor reuși să treacă de trupa engleză, atunci cei de la Real Madrid urmează să joace împotriva învingătoarei din duelul Atalanta – Bayern Munchen, în faza sferturilor de finală.

Dacă răzbesc și aici, elevii lui Alvaro Arbeloa vor da piept, cel mai probabil, în faza semifinalelor, cu una dintre PSG sau Liverpool. Rămâne de văzut dacă regina competiției va reuși, în cele din urmă, să aibă un parcurs la nivelul așteptărilor pe care le au fanii.

Real Madrid și Manchester City, un duel cu repetiție în Champions League

În ultimii 5 ani au fost mai multe confruntări între Real Madrid și Manchester City, terminate de multe ori în favoarea spaniolilor. În 2021/22, „Los Blancos” s-au impus dramatic în semifinale pe parcursul unei duble manșe spectaculoase, câștigând cu 3-1 acasă după un 4-3 pentru City în tur. În 2022/23, Manchester City a răspuns pe teren propriu cu o victorie categorică 4-0 în returul semifinalei, mergând apoi să câștige primul lor trofeu Champions League, în timp ce prima manșă fusese 1-1.

Sezonul 2023/24 a oferit probabil cele mai spectaculoase momente: un 3-3 extraordinar la Madrid și un 1-1 după prelungiri la Manchester în sferturile de finală, Real Madrid trecând apoi prin loviturile de departajare pentru a avansa. În 2024/25, cele două cluburi s-au întâlnit în play-off-ul eliminatoriu: după un 3-2 palpitant în prima manșă la Etihad, Madrid a confirmat avantajul în retur cu 3-1 acasă. Mai recent, în 2025/26, City a obținut o victorie 2-1 pe Santiago Bernabéu în faza grupelor, într-un meci marcat de revenirea lor după ce Madrid deschisese scorul.