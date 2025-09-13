Sport

Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe

Gest impresionant făcut de un fotbalist milionar. Starul a trimis o geantă cu bani la spital pentru a salva viața fetiței unui jurnalist.
Claudia Şoiogea
13.09.2025 | 18:45
Fotbalistul milionar care a devenit un adevarat erou A trimis o geanta cu bani pentru a salva viata unei fetite
SPECIAL FANATIK
Fotbalistul milionar care a salvat viața unei fetițe. Sursa foto: Hepta, Freepik

Un fotbalist milionar a devenit un adevărat erou grație gestului său. Starul internațional a salvat viața fetiței unui jurnalist, trimițând o geantă plină cu bani pentru ca micuța să poată fi operată. Deși fotbalistul a recurs la acest gest mai demult, abia acum a fost făcut public.

Cum a salvat un fotbalist milionar viața unei fetițe

Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Uruguay a trăit un adevărat coșmar. Rafa Cotelo, căci despre el este vorba, a aflat că fiica lui suferă de o boală gravă, similară hidrocefaliei. De mai bine de un deceniu, Ema, fiica jurnalistului, urmează o serie de tratamente costisitoare.

Ema, fiica lui Rafa Cotelo, a fost supusă deja la două intervenții chirugicale, însă în urmă cu un an, starea ei de sănătate s-a agravat. Tânăra a fost transportată din Uruguay în Buenos Aires, iar în timpul zborului, părinții au observat că situația începe să fie din ce în ce mai gravă.

În momentul în care au ajuns la spital cu Ema, părinții tinerei au aflat că nu au bani suficienți pentru a suporta costul operației. În acel moment, jurnalistul Rafa Cotelo a decis să își sune un prieten. Acel prieten era Edinson Cavani.

Edinson Cavani a trimis o geantă de bani la spital

„Când am ajuns la clinică, doctorul s-a uitat la analize, s-a alarmat și a decis să o opereze imediat. Nu aveam destui bani să plătesc, adusesem doar pentru consultație. Nu ajungea ce aveam la mine… Nu ajungea nici dacă aș fi luat toți banii pe care-i aveam la momentul respectiv.”, a povestit Rafa Cotelo, pentru Marca.

Edinson Cavani nu a stat deloc pe gânduri și a decis să se îndrepte imediat spre spital cu banii. După ce a setat adresa pe GPS, a realizat că îi va lua prea mult timp ca să ajungă la spital. În acel moment, fotbalistul milionar s-a gândit la o altă variantă, mult mai rapidă.

Fotbalistul a sunat un prieten care avea un restaurant în apropierea spitalului și l-a trimis cu banii la jurnalistul Rafa Cotelo. Acesta a ajuns imediat și i-a înmânat o geantă cu banii necesari pentru a salva viața Emei. În acel moment, Edinson Cavani a fost mai mult decât un prieten pentru Rafa Cotelo. Acesta deja devenise un înger păzitor pentru familia jurnalistului.

Cine este Edinson Cavani

Edinson Cavani este unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale. Supranumit „El Matador”, Cavani s-a născut în Uruguay, dar a debutat la Palermo, în Italia, club în cadrul căruia s-a și făcut remarcat. Ulterior, a ajuns să joace la Napoli, acolo unde a marcat peste 100 de goluri și a reușit să câștige și o cupă a Italiei.

În 2013, Edinson Cavani a fost transferat la Paris Saint-Germain, devenind o adevărată legend a clubului. În continuare, este cel mai bun marcator al echipei, având în palmares peste 200 de goluri. În 2023, Edinson Cavani a semnat cu Boca Juniors din Argentina, acolo unde performează ca jucător liber de contract.

Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
