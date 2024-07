Naţionala României a părăsit Campionatul European din 2024 în faza optimilor de finală. “Tricolorii” n-au avut nicio şansă în faţa Olandei, .

Fotbalistul naționalei României este înnebunit după Profețiile lui Mitică! „Nu ratează nicio emisiune!”

Horia Ivanovici a dezvăluit că unul dintre “tricolori” nu ratează nicio emisiune MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ. Este vorba de în toate cele patru meciuri ale României la Euro:

“Dacă îţi spun cine se uită la noi, înnebuneşti! Mă sună ieri cineva şi îmi spune că tocmai a vorbit cu Drăguş, înainte de meci. Şi îmi spunea că nevasta lui Drăguş e moartă după emisiunea cu nea Mitică.

Nu ratează nicio emisiune. Că el şi Drăguş se uită la emisiune când au timp. Şi-o înregistrează. Aseară, într-adevăr, nu a avut mingi, cu Olanda”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK EURO.

Denis Drăguş, după eliminarea de la Euro: “Am dat totul şi am reuşit să facem lumea fericită”

Denis Drăguş a marcat un gol la Euro 2024. El a înscris golul de 3-0 în meciul dintre România şi Ucraina, din deschiderea turneului final. Atacantul nu a mai avut aceeaşi inspiraţie şi în celelalte meciuri:

“E clar că ne doare, ne-am dorit foarte mult să mergem mai departe, să jucăm cât mai mult, să ne bucurăm cât mai mult de aceste sentimente, de aceşti români minunaţi, care ne-au susţinut mereu.

Din păcate, ne-am oprit aici, dar cred că am dat totul şi am reuşit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult, dar am dat totul pe teren şi cred că asta poate fi un exemplu pentru cei mai tineri.

“Ceea ce rămâne după acest European este speranţa pe care am dat-o românilor”

Detaliile fac diferenţa la nivelul ăsta. Am început bine, dar suntem un pic supăraţi, pentru că am arătat că puteam să ne batem de la egal la egal sau chiar să trecem mai departe. Am primit gol însă şi de acolo s-au schimbat lucrurile. Şi a doua repriză am început bine, am avut ocazii, dar din păcate atât am putut în seara asta

A fost un turneu senzaţional, eu sincer sunt fără cuvinte pentru ceea ce s-a întâmplat aici, suporteri, susţinere, şi tot ce am avut parte în Germania. Cred că ceea ce rămâne după acest European este speranţa pe care am dat-o românilor, inspiraţia pe care am putut să o transmitem copiilor.

Oricât de mic ai fi, pentru că am plecat cu ultima şansă la acest European, dacă dai totul, poţi face lucruri mari”, a spus Denis Drăguş după eliminarea României la Euro 2024.

