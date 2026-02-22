Sport

Fotbalistul necunoscut care are o avere de 20 de ori mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nu este cel mai bogat jucător din lume, în ciuda aparențelor. Fotbalistul necunoscut, care joacă într-un campionat modest, cu o avere de 20 de ori mai mare decât cea a portughezului
Adrian Baciu
22.02.2026 | 05:45
Fotbalistul necunoscut care are o avere de 20 de ori mai mare decat cea a lui Cristiano Ronaldo
Cine este fotbalistul cu o avere de 20 de ori mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo. Sursa foto: colaj Fanatik / hepta.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani) este, fără îndoială, unul dintre cei mai bogați sportivi din lume. Încă activ, starul celor de la Al Nassr și din naționala Portugaliei a depășit miliardul de euro în 2025. Fotbalistul lusitan nu este însă numărul 1 ca avere în ”sportul rege”. Un jucător necunoscut îl bate pe CR7 categoric când vine vorba de sumele din conturi.

Cine este fotbalistul de 27 de ani care are o avere de 20 de ori mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo

În aproape toate ierarhiile din sport, în special când vorbim de bani, Cristiano Ronaldo este în top. Nici nu este dificil să se întâmple asta. Lusitanul are un salariu astronomic în Arabia: peste 200 de milioane de euro anual. În total, cu veniturile din publicitate și alte contracte extra-sportive, CR7 se apropie de 300 de milioane în 12 luni.

Grație avalanșei de bani care îi intră constant în conturi, Ronaldo a trecut, în 2025, de cota 1 miliard de euro avere. În acest moment se apropie de 1,5 miliarde. În ciuda acestui aspect, portughezul nu este cel mai bogat fotbalist din lume.

Deși este greu de crezut, într-un campionat care nu apare pe harta fotbalului de înalt nivel, cel din Thailanda, evoluează un jucător care are o avere de 20 de ori mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo. Numele lui este Faiq Bolkiah și, mai mult ca sigur, 99,9% dintre fanii fotbalului din Europa și, probabil din întreaga lume, nu au auzit de el.

Atacantul de 27 de ani, care poate juca și ca extremă, este considerat cel mai bogat fotbalist din lume, cu 20 de miliarde de euro, conform Times of India. Se întâmplă asta datorită averii uriașe a familiei sale. Bolkiah este membru al familiei regale din Brunei. Mai exact, este nepotul sultanului din Brunei, Hassanal Bolkiah

Cum a decurs cariera fotbalistică a lui Faiq Bolkiah: de la tineretul lui Chelsea la necunoscuta Ratchaburi FC

Faiq Bolkiah s-a născut pe 9 mai 1998, în Brunei. El joacă în prezent la Ratchaburi FC în Thailanda, echipă aflată pe locul secund în campionatul statului din Asia. Primii pași în fotbal păreau extrem de promițători pentru Bolkiah.

Jucătorul din Brunei a trecut pe la Academia lui Chelsea în 2014. A evoluat apoi la nivelul echipelor U18 al clubului din Premier League, apoi la U23 în echipa celor de la Leicester. În 2021 a fost legitimat la portughezii de la Maritimo.

După ce a plecat din Europa, Faiq s-a mutat în Thailanda, unde a jucat pentru Chonburi FC. De aici s-a transferat la Ratchaburi, în 2023. El are și șase selecții pentru Brunei, națională în tricoul căreia a marcat un gol.

  • 150.000 de euro este cota de piață a lui Faiq Bolkiah, conform Transfermarkt
  • 4 goluri a marcat Faiq Bolkiah în toată cariera

Care sunt cei mai bogați fotbaliști din lume în acest moment

Am văzut, iată, faptul că Faiq Bolkiah nu are rival atunci când ne referim la avere. După jucătorul din Brunei, în topul banilor din fotbal îl avem pe Cristiano Ronaldo. Cei doi sunt, de altfel, singurii care au trecut de miliard.

Iată cum arată un top 5 al celor mai bogați fotbaliști din lume:

  1. Faiq Bolkiah: 20 de miliarde de euro
  2. Cristiano Ronaldo: 1,4 miliarde de euro
  3. Lionel Messi: 650 milioane de euro
  4. David Beckham: 450 milioane de euro
  5. Neymar: 250 de milioane de euro
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
