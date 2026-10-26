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Al Sadd, echipa pregătită de Răzvan Lucescu (57 de ani), a obținut primul punct din actuala ediție a AFC Champions League Elite, după ce a remizat (1-1) pe terenul saudiților de la Al Qadsiah. Golul gazdelor a fost înscris de Julian Quinones (29 de ani), fotbalist nominalizat la Balonul de Aur. Mexicanul a ratat ceremonia de la Londra pentru a evolua în acest duel.

Echipa lui Răzvan Lucescu a primit gol de la Julian Quinones, fotbalist nominalizat la Balonul de Aur

Julian Quinones a fost marea surpriză de pe lista nominalizărilor pentru , iar acesta s-a clasat pe locul 28, depășindu-i pe William Saliba și Sadio Mane. Mexicanul nu a fost prezent la ceremonia de la Londra, deoarece echipa sa, Al Qadsiah, a evoluat luni în AFC Champions League contra lui Al Sadd, formația pregătită de Răzvan Lucescu.

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Saudiții porneau cu prima șansă, însă oaspeții au reușit să deschidă scorul în minutul 74 prin căpitanul Akram Afif, care a punctat cu un șut fabulos de la distanță. Cel care a egalat situația pe tabelă a fost chiar Julian Quinones, al cărui șut deviat a intrat în poarta apărată de Barsham. Cele două reușite pot fi urmărite .

Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar Al Sadd obține astfel primul punct din această ediție, după eșecurile suferite în primele două runde, 0-3 cu Esteghlal și 0-2 cu Al Hilal. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu nu traversează cea mai bună perioadă, având doar un singur succes în ultimele 6 meciuri disputate în toate competițiile.

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Ce urmează pentru Al Sadd după remiza cu Al Qadsiah. Răzvan Lucescu îl va înfrunta în noiembrie pe Cristiano Ronaldo

Pe 30 octombrie, echipa lui Răzvan Lucescu va evolua pe teren propriu în campionat contra celor de la Al Shamal, iar pe 2 noiembrie urmează un nou meci dificil în AFC Champions League Elite, contra saudiților de la Al Ahli. După alte două partide în Qatar Stars League, pe teren propriu cu Al Rayyan și Lusail, Al Sadd va juca pe 24 noiembrie contra lui Al Nassr, formația lui .